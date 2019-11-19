 Gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışı yasağı | TÜRKİYE | DW | 01.12.2019

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TÜRKİYE

Gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışı yasağı

Gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışı yasağı getirilerek, pasaportuna el kondu.

Türkei Istanbul Prozess gegen Journalisten (DW/A. E. Duran)

Gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. T24'ün haberine göre, Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu.

Eşi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal, polislerden hakkında yurt dışı yasağı olduğunu öğrendi. Haberde, polislerin pasaportuna el konulmasının ardından Hasan Cemal'e tebliğ tebellüğ tutanağı imzalatıldığı belirtildi. Tutanakta, Hasan Cemal'e getirilen yurt dışı yasağı tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi. Hasan Cemal hakkında neden yurt dışı yasağı olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Hasan Cemal ve T24’ün avukatı Fikret İlkiz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. 

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucu başkanı Hasan Cemal T24 haber sitesinin yazarları arasında bulunuyor. 

DW/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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