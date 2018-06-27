Gazeteci Hasan Cemal hakkında hapis talebi

Gazeteci Hasan Cemal, T24 haber sitesinde 4 Aralık 2015'te yayımlanan "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılandığı davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Hasan Adalı, tutuksuz yargılanan Cemal'in, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütaalasında, Cemal'in bu yazısında, PKK'nın şehir yapılanmasının, cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaparak "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği belirtildi.

Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasını yapmak üzere Cemal'e süre vererek duruşmayı erteledi.

Cemal hakkında daha önce verilen hapis cezası

Cemal, T24'te 11 Temmuz 2016'da yayımlanan bir başka yazısı nedeniyle 2017 yılında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 sene 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cemal'in "Fehman Hüseyin..." başlıklı yazısı nedeniyle aldığı ceza ertelenmişti.

DW,DHA/CÖ,EC

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