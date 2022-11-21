Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Uzun yıllardır çeşitli gazete, dergi ve televizyon kanallarında gazeteci, yazar ve yorumcu olarak görev yapan Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.

Uluç, uzun süredir tedavi gördügü İstanbul Şişli'deki Florance Nightingale Hastanesi'nde pazar gecesi 23.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Uluç burada yoğun bakımda tutuluyordu.

Kamuoyu tarafından daha çok futbol yorumlarıyla tanınan Uluç son olarak Sabah gazetesinde görev yapıyordu.

Hıncal Uluç kimdir?

1 Kasım 1939'da Kilis'te doğan Hıncal Uluç, subay olan babası Fuat Uluç'un düzenli olarak değişen görev yerleri nedeniyle çocukluğunu farklı illerde geçirdi. İlkokula Balıkesir'in Bandırma ilçesinde başlayıp Kilis'te tamamlayan Uluç 1952'de Antakya'da ortaokula başladı. 1955 yılında yine babasının tayini sonucu ailesi ile birlikte başkent Ankara'ya taşınan Uluç, Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun oldu.

Çocukluğundan itibaren avukat olmak isteyen Hıncal Uluç, diğer yandan İngilizce öğrenmek istediği için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak birinci sömestrinin ardından buradan ayrılarak Ankara'ya döndü ve bir yıl sonra, "Mülkiye" olarak da bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

İlk durak spor gazeteciliği

Bu esnada Yenigün gazetesinin spor müdürü Mehmet Ali Kışlalı tarafından teklif alan Uluç, üniversite öğrenciliği esnasında spor gazeteciliğine başladı.

Bu arada 27 Mayıs 1960 tarihinde yaşanan askeri darbenin önde gelen isimlerinden Albay Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşı olan ve o sırada Çanakkale İl Jandarma Alay komutanlığı görevinde bulunan Fuat Uluç'un Ankara'ya tayini çıkarıldı ve askeri rejim döneminde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı'nın Sosyal Planlama Daire Başkanı olarak göreve başladı.

1964'de üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara Mamak Muharebe Okulu'nda iki yıl askerlik yapan Hıncal Uluç terhis olduktan sonra ise daha önce çalıştığı Yenigün gazetesini çıkaran ekip tarafından hazırlanan Yankı gazetesinde mesleğine devam etti. Darbeden sonra ordudan ayrılarak siyasete atılan baba Fuat Uluç ise 1964 senesinde, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden (CKMP) Mardin Milletvekili seçildi. Ancak kalp rahatsızlığı olan Fuat Uluç, yasama dönemi tamamlanmadan 1968'de hayatını kaybetti.

Hıncal Uluç ise daha önce Yankı gazetesinde beraber çalıştığı Oktay Kurtböke'nin İstanbul'a giderek Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olmasının ardından, Yankı'daki çalışmalarının yanı sıra bu gazeteye de haftada iki gün spor yazıları yazmaya başladı. Ayrıca TRT televizyonunun kurulması ile birlikte, her Pazartesi Cumhuriyet'te yayınlanmak üzere tam sayfa televizyon haberleri hazırladı.

Fotoğraf: DHA

Müzik alanında çalışmalar

1970'li yıllarda gazeteciliğinin yanı sıra yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak müzik alanında da çalışmalarda bulunan Uluç, bir dönem Modern Folk Üçlüsü grubunun menajerliğini yaptı.

Sezen Aksu ile Özdemir Erdoğan'ın seslendirdiği, Küçük Bir Aşk Masalı adlı şarkının sözlerini de Hıncal Uluç, Sezen Aksu ile birlikte kaleme aldı.

1980 yılına kadar Ankara'da yaşamaya devam eden Uluç, bu yıl içinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı'dan dergi çıkarması yönünde teklif aldı ve bunu kabul ederek İstanbul'a taşındı. Burada erotik ağırlıklı Erkekçe dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan Uluç, 1987'de çıkan Muzır Yasası ile derginin poşet içinde satılmaya ve tirajının düşmeye başlaması ile birlikte 1990'da Sabah gazetesinden gelen teklif üzerine burada köşe yazarlığına başladı.

Gazetecilik hayatına bugüne değin Sabah'ta devam eden Uluç, spor, kültür-sanat, siyaset, magazin, medya, moda, yeme-içme gibi pek çok konuda yazılar yazdı. Güzellik yarışmalarında jüri üyeleri arasında yer aldı.

Çeşitli televizyon kanallarında futbol yorumculuğu da yapan Hıncal Uluç, 1994 yılında uğradığı bir silahlı saldırıda ayağından vuruldu.

Hıncal Uluç'un aynı zamanda, çoğunluğu aşk ve sevgi temalı 17 kitabı bulunuyor.

1977'de ABD'li Holly Hartquist ile evlenen Uluç'un bu birlikteliği, 1983 yılında sona erdi.

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