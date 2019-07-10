 Gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 11.07.2019

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TÜRKİYE

Gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı

Özgür Gündem gazetesinin eş genel yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı.

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Gazeteci Hüseyin Aykol, Özgür Gündem gazetesinin eş genel yayın yönetmenliğini üstlenerek örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanmış ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım 1018 tarihinde hüküm giyen Aykol'un aldığı bu hapis cezası da istinaf mahkemesi tarafından onanmıştı.

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen Aykol'un Perşembe günü Ankara'daki evinden gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklanarak Sincan F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği bildirildi. Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gibi yayın organlarında çalışan Aykol'un 45 yıldır yayıncılık ve gazetecilik tecrübesi bulunuyor.

Hüseyin Aykol hakkında şimdiye kadar açılmış 63 dava bulunduğu ve bazılarının halen devam etmekte olduğu bildirildi.

Aykol'un tutuklanmasına tepki

Aykol'un tutuklanmasına gazetecilerden ve gazetecilik örgütlerinden tepki geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonuna (DİSK) bağlı Basın İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Aykol'un bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Gazeteci Altan Sancar ve İrfan Aktan da Aykol'un deneyimli bir gazeteci olduğuna ve çok sayıda gazeteci yetiştirdiğine işaret eden paylaşımlar yaptı.

DW/HS,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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