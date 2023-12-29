Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gerçek Gündem editörü, gazeteci Furkan Karabay "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçlamasından tutuklandı.

Karabay, bir dava dosyasına girmiş sanık ifadesindeki iddiaları haberleştirmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme gazeteci Karabay'a tutuklama kararı verdi.

Karabay'ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

Karabay'ın tutuklanmasına tepkiler

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Her rüşvet iddiasını gündeme getiren gazeteci, Furkan Karabay örneğinde olduğu gibi, böyle gözaltına mı alınacak? Gazetecilerin görevi temiz toplum için bilgi vermektir. Karabay daha fazla taciz edilmeden serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabay'ın tutuklanmasına X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel, "Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da, Karabay'ın tutuklanmasına ilişkin "Adaletin katlinde bugün!" değerlendirmesini yaptı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Furkan Karabay, Çağlayan Adliyesi’nde savcıların isminin karıştığı rüşvet iddialarına ilişkin gizli olmayan, açık bir duruşma tutanağını haber yaptığı gerekçesiyle dakikalar önce tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

DW/GY,JD

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