Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

10Haber muhabiri Furkan Karabay, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili yargılama sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımlarından sonra gözaltına alındı.

Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin soruşturma sürecine dair haberi gerekçesiyle gözaltına alındı.

10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, X'te yaptığı açıklamada Karabay’ın bu sabah gözaltına alındığını duyurdu. Çelenk, "Muhabirimiz Furkan Karabay gözaltına alındı. Yine, gel ifadeye denince anında gidecek bir gazetecinin sabah apar topar derdest edilmesi vakasıyla karşı karşıyayız. Sebebi attığı bir dizi tweetmiş. Vatan Emniyet’te ifade veriyor. Furkan’ı bir an önce aramıza bekliyoruz.” dedi.

DİSK Basın-İş X'ten yaptığı açıklamada Karabay'ın serbest bırakılması çağrısı yaparak, "Baskı ve sansüre karşı gazeteciliği savunacağız! Gözaltı gerekçesinin Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi. Gazetecilik suç değildir! Furkan Karabay derhal serbest bırakılsın!" ifadelerine yer verdi.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Karabay daha önce de Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için gözaltına alınmıştı. Sonrasında "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. 11 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış, 1 Ekim 2024’te ise tüm suçlamalardan beraat etmişti.

DW / KA,HT

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