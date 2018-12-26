 Gazeteci Fatih Portakal hakkında soruşturma | TÜRKİYE | DW | 28.12.2018

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TÜRKİYE

Gazeteci Fatih Portakal hakkında soruşturma

Fox Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

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Fatih Portakal

DHA’nın haberine göre gazeteci Fatih Portakal hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Portakal’ın 10 Aralık 2018 tarihinde Fox TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin “suç işlemeye alenen tahrik” olduğu şüphesiyle başlatıldığı kaydediliyor. Soruşturma kapsamında program CD'sinin Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçesinin de soruşturma dosyasıyla birleştirildiği belirtiliyor.

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Gazeteci Fatih Portakal, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir açıklamada bulunmayacağını söyledi. Portakal, izleyicilerle "Türkiye'nin sorunlarını paylaşmak istediklerini" belirtti. (17.12.2018)

RTÜK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV Ana Haber bültenine 3 kez program durdurma cezası vermişti. Kurul ayrıca Fox TV'ye kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezasına hükmetmişti.

Portakal, 10 Aralık tarihinde sunduğu ana haber bülteninde Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinden bahsederken, hükümet mensubu isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatarak şu sözleri sarf etmişti: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözler üzerine Konya'da yaptığı bir konuşmada, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermeyi reddeden gazeteci, kamuoyunun bir kesiminden tepki görmüş ve tehditlere maruz kalmıştı.

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Müjdat Gezen'den iktidara: Bunların korkusu dağları aşmış

DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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