Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol kararıyla serbest

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan iki soruşturma çerçevesinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Altaylı, yaklaşık bir saatlik ifadesinin ardından, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de bu talebi kabul ederek, Fatih Altaylı'yı yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Başsavcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Altaylı'ya destek olmak için Prof. Dr. Celal Şengör de savcılığa gitti.

Suçlama ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık ayrıca Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "Halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açmıştı.

ANKA / HT,ET

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