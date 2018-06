Gazeteci Deniz Yücel'in ilk duruşması görülecek

Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ilk duruşması Perşembe günü görülecek. Şubat ayında tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönen Yücel gıyabında yargılanacak.

Gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada on ayı tecritte olmak üzere bir yıl tutuklu kalan müvekkili hakkında ilk duruşmada derhal beraat talep edeceklerini ifade etti. Müvekkilinin siyasetçiler, sosyal medya kullanıcıları ve medya tarafından hedef haline getirilen bir gazeteci olduğunu belirten Ok, bir yıl sonra üç sayfalık iddianame hazırlandığını hatırlattı.

"Yasaya uygun davranılırsa beraat eder"

Avukat Ok iddianameye ilişkin olarak, "İlk sayfası kişisel denilen kimlik bilgilerinden oluşuyor. Yazdığı haberler dışında iddianamede bir delil söz konusu değil. Ayrıca bir polis tutanağı mevcut. Kendi meslektaşlarıyla, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler de iddianamede delil olarak sunuldu. İddianamenin kendisi bu soruşturmanın ve davanın hukuksuz olduğunun tespitidir" diye konuştu.

Avukat Veysel Ok: Yasaya uyulursa Yücel beraat eder

Deniz Yücel hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis istemi bulunuyor. Avukat Ok, Türk Ceza Hukuku'na göre sanık yokluğunda da karar verilebileceğini belirterek, Yücel’in ifadesi bile alınmadan beraat ettirilebileceğini söyledi: "Eğer yargıçlar, bağlı bulundukları yasaya, yani Türk Ceza Hukuku'na, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun davranırlarsa zaten başlamaması gereken bu davanın ilk celsede beraatle sonuçlanması lazım."

"Başından itibaren iktidarın kirlettiği bir dosya"

Hem Alman hem de Türk vatandaşı olan gazeteci Deniz Yücel, 2017 Şubat ayında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın özel e-posta adresine düzenlenen hacker saldırılarına dair haberi nedeniyle Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Yücel, kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette iki hafta gözaltında tutulmuştu. İki haftalık gözaltı süresinden sonra 2017'nin Şubat ayında PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Yücel, Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yücel’in dosyası daha sonra Redhack dosyasından ayrıldı. Redhack dosyası kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan 6 gazeteci de tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. DW Türkçe'ye konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi (RSF) Erol Önderoğlu, Redhack davasının sürdüğünü ve zamana yayılmış bir dosya olduğunu belirtti. Yücel hakkında beraat kararı çıkabilmesi kadar duruşmaların ertelenerek zamana yayılabileceğini de sözlerine ekledi.

Önderoğlu, "Deniz Yücel’in dosyası düpedüz bir gazetecilik dosyası olmasına rağmen, baştan beri iktidar tarafından kirletilen bir dosya oldu. Dolayısıyla sonucu da siyasi olabilir. Ne yazık ki, gazeteci örgütleri olarak bu dosyanın neredeyse Almanya- Türkiye ilişkilerinin geldiği aşamayı yansıtacak bir dava olma niteliğine büründüğünü görüyoruz" diye konuştu.

"Beraat kararı gazeteciler için güvence olmayacak"

Dosyanın bugün de politik bir sonuca hizmet edebileceği uyarısı yapan RSF Temsilcisi Önderoğlu, "Beraat kararı ne yabancı gazetecilerin Türkiye'de tedirginlik duymadan çalışmaları ne de bundan sonra bir olayın yaşanmayacağına dair bir güvence oluşturacak" diye konuştu.

RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Hukuk devleti olmazsa gazetecilere yönelik tehdit sürecek

RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu'nun verdiği bilgiye göre, darbe girişiminden bu yana 250 medya temsilcisi cezaevine girdi. Sadece son altı ayda 62 medya temsilcisi örgüt üyeliği, darbe girişimine iştirak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi iddialarla hapis ya da para cezasına çarptırıldı.

"Bu şu anlama geliyor: Çok yakın zamanda birkaç ay ya da bir yıl içinde onlarcası mahkum olmuş olarak tekrar cezaevine kapatılacak" diyen Önderoğlu'na göre hukuk devleti hakim olmadığı sürece gazeteciler hapis tehdidiyle yaşamaya devam edecek.

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Önderoğlu, AKP ve MHP'nin koalisyon iktidarında hukuk devletine, demokratik standartlarına ve AB ruhuna ne kadar bağlı bir siyaset yürütüleceğini bilemediklerini söyledi.

Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin seçim kampanyaları sırasında kendisini eleştiren 57 gazeteci, kamuoyu araştırma şirketi ve akademisyeni bir ilan ile hedef tahtasına oturttuğuna dikkat çeken Önderoğlu, "Bu iyi bir başlangıç değil, endişelerimiz daha da arttı" dedi.

RSF Almanya'dan çağrı

Öte yandan Deniz Yücel davası Almanya'da da yakından takip ediliyor. Sınır Tanımayan Gazateciler Örgütü Almanya Temsilcisi Christian Mihr gazeteci Yücel'in beraat ettirilmesi çağrısında bulundu. Duruşmadan bir gün önce açıklama yapan Mihr, beraat kararı dışında çıkabilecek tüm kararların kabul edilemez olduğunu belirtti. Mihr'e göre, beraat kararı çıksa dahi Türkiye'de eleştirel gazetecilere yönelik takibatlar sürecek.

RSF Almanya temsilcisi bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve keyfi kararlar veren Türk yargısına yönelik baskının, tutuklu tüm gazeteciler serbest kalıncaya kadar azaltılmaması gerektiğini vurguladı.

Gezal Acer

© Deutsche Welle Türkçe