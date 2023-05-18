Gazeteci Deniz Yücel hakkında yakalama kararı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi yazarı ve gazetenin eski Türkiye muhabiriDeniz Yücel'in "cumhurbaşkanına hakaret" ve "devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamalarıyla yargılandığı davanın 18 Mayıs tarihli duruşmasında Yücel hakkında yakalama kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) haberine göre, Mahkeme Adalet Bakanlığı'nın Almanya'da yaşayan Yücel'in savunmasının alınması için yazılan talebi işleme almaması üzerine gazeteci hakkında yakalama kararı çıkardı.

PEN Berlin'den tepki

PEN Berlin, derneğin eş sözcüsü olan Yücel hakkında yeni bir yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi. PEN'den yapılan açıklamada, söz konusu suçlamalarla bir dava açılmasının "bir skandal" olduğu belirtildi. Açıklamada, Yücel hakkındaki davanın "derhal düşürülmesi" istendi.

PEN Berlin açıklamasında, Yücel'in bir yıl boyunca Türkiye'de hakkında iddianame olmaksızın cezaevinde tutulmasının hem Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarında "yasaları ihlal eden bir durum" olarak saptandığına yer verdi. Dernek, Yücel'e suçlamalara dayanak olarak Die Welt gazetesinde yaptığı haber ve röportajların gösterildiğini ancak bu türden gazetecilik faaliyetlerinin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurguladı. PEN Berlin, "Bir hukuk devletinde Deniz Yücel hakkında dava açılmazdı" açıklaması yaptı.

Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de İstanbul'da "terör propogandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" iddiasıyla gözaltına alınmış ve bir yıl cezaevinde yatmıştı. Bir yıl sonra tahliye edilen Yücel 2020 yılında gıyabında 2 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Anayasa Mahkemesi 2019'da Türkiye'de bir yıl boyunca tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel'in başvurusu ile ilgili kararında Yücel'in "hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" hem de "ifade ve basın özgürlüklerinin" ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM ayrıca Yücel'e 25 bin TL manevi tazminat, 2 bin 700 TL de yargılama gideri ödenmesine karar verdi. AİHM de Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda yapılan başvuruda Türkiye'nin AİHS'nin "özgürlük ve güvenlik" ile "ifade özgürlüğü" maddelerini ihlal ettiğine hükmetmiş ve Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti.

Yücel'in Türkiye'de yargılandığı davanın görülmesine 17 Ekim'de devam edilecek.

DW,epd,dpa/BÖ,HT

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