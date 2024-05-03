Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti

2017 yılından bu yana Almanya'da yaşayan gazeteci Celal Başlangıç, Köln'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Artı TV ve Artı Gerçek'in Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç, 1990'lı yıllarda Kürtlere yönelik hak ihlallerine ilişkin haberleri ile dikkati çekmişti. Başlangıç, 1989 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yeşilyurt Köyü'nde askerlerin köylülere dışkı yedirdiğini ortaya çıkarmış, haberinin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmasının ardından, sorumluların ceza almasının önü açılmıştı.

1956 yılında İstanbul'da doğan Celal Başlangıç, Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan 1978 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Ege Ekspres gazetesinde başlayan Başlangıç, Demokrat İzmir ve Politika gazetelerinde çalıştı. 1981 yılında Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlayan Başlangıç, önce Evrensel daha sonra Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. Başlangıç, T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar gibi haber sitelerinde yazdı.

Başlangıç, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla 2016 yılında başlatılan bir günlük "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katıldığı gerekçesiyle 13 gazeteci ve yazar hakkında açılan davada yargılanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019 yılında Başlangıç'a "propaganda" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, ancak 2022'de Yargıtay Başsavcılığı, davanın temyiz aşamasında cezanın bozulmasını talep etmişti.

2017 yılında Almanya'ya yerleşen Celal Başlangıç, son olarak Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç'ın "Kanlı Bilmece," "Hayatın Rengi Gökkuşağı," "Hayata Söylenmiş Şarkılar," "Korku Tapınağı," "Trilye'den Yusufeli'ne Adatepe'den Derik'e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar" isimli kitapları bulunuyor.

DW/JD, HT

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