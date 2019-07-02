Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'a veda

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırı gününü anlattı

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, 10 Mayıs'ta televizyon programı sonrası evine giderken, 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Demirağ'ın yüzünde ve başında ciddi yaralanmalar oluştu. Saldırı sonrasında Demirağ uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldı. Demirağ, Türkiye'de muhalif olmak ve bunu gazeteci olarak yapmanın zorluğunu ve ne gibi engellerle karşılaştığını anlattı.