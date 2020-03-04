Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltında

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu sabaha karşı evinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürülen Terkoğlu'nun ifadesinin alınması bekleniyor.

Odatv, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını, "9 yıl aradan sonra FETÖ'cülerin yaptığı gibi yine Odatv'ye gözaltı” başlıklı haberiyle duyururken, gözaltı kararının Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğinin deşifre edilmesi gerekçesiyle alındığı bilgisinin edinildiğine dikkat çekti.

Odatv tepki gösterdi

Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Twitter'da, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Terkoğlu'nun "MİT mensubunu deşifre etmekle” suçlanamayacağına dikkat çeken Pehlivan şunları kaydetti:

"Terkoğlu şehit olan MİT mensubunu deşifre etmekten gözaltına alındı. Halbuki şehidimizin ismi ve soyadı açık şekilde, Odatv'nin haberinden 1 hafta önce Meclis'te canlı yayında açıklandı. Ve birçok yerde haber oldu. Biz buna rağmen soyadını kodladık.”

Gazeteci Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına gazeteciler, siyasetçiler ve basın örgütleri tepki gösterdi.

"Serbest bırakılmalı”

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini bir siyasi parti yetkilisinden öğrendiğine, bu nedenle Terkoğlu'na "kimlik açıklama” suçlamasının yöneltilemeyeceğine dikkat çeken Önderoğlu, "Barış Terkoğlu'nun serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi

DW/DA,TY

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