Gazeteci Barış Pehlivan beşinci kez cezaevine girdi

Gazeteci Barış Pehlivan daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine konuldu.

Kaleme aldığı bir yazı gerekçe gösterilerek 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Barış Pehlivan aynı dava nedeniyle bugün yeniden Silivri'deki Marmara Açık Cezaevi'ne konuldu.

Beşinci kez cezaevine giren 40 yaşındaki gazeteci 8 ay daha mahkum kalacak. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Pehlivan'ın, Temmuz ayında yürürlüğe giren ve pandemi nedeniyle izinli sayılan hükümlülerin yeniden cezaevine giremeyeceğini öngören yasadan yararlanmamasına karar verilmişti. Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise şimdiye kadar yanıtlanmadı.

Cezaevi önünde açıklama

Cezaevi önünde bir açıklama yapan Pehlivan, "Neden ben bu ülkenin Meclisi'nden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum? Benim bir cinayet hükümlüsünden, bir tecavüz hükümlüsünden, bir uyuşturucu satıcısından, bir dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Ben neden faydalanamıyorum?.. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Kimsenin kuşkusu olmasın, beni içeri atanlar da biliyor ki ben gazeteciliğe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki

Barış Pehlivan'ın yazıları nedeniyle mahkum edilmesine tepki gösteren Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci Barış Pehlivan'ın beşinci kez cezaevine girecek olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Pehlivan'a ve Pehlivanlara bu toplumun her zaman ihtiyacı vardır. Öğrenme, bilgilenme hakkı için yazan, çizen arkadaşlarımız bu ülkenin ilerlemesine katkı koymaktadırlar. İktidarların Pehlivan, (Merdan) Yanardağ ve diğer gazetecilerin hürriyetlerini kısıtlaması kişisel değil, toplumsal bir konu ve ülkemiz gazeteciliğine yönelmiş varoluşsal tehdidin su yüzündeki kısmı olduğunu görmek ve bu tutuma itiraz etmek demokrasiden, özgürlükten yana olan herkesin ortak sorumluluğudur."

Barış Pehlivan, tahliyesinin ardından DW Türkçe'ye konuştu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlandırılması için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya cevap verilmesi için çağrıda bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü adi suçlu denetimli serbestlikten yararlandırılırken gazetecilere bu hakkın uygulanmaması çağ dışı ve ayıplanacak bir durumdur. Gazetecinin özgürlüğü halkın haber alma özgürlüğüdür. Barış Pehlivan derhal serbest bırakılmalıdır."

Bilgin açıklamasında, "Gazeteciliğin suç olmadığını, gazetecilerin yerinin yazı masası başı, haberi kovalamak olduğunu, asla demir parmaklıkların ardı olmadığını, istibdadın çare olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. İktidar özgür ve özgün haber peşindeki arkadaşlarımızla, propagandistleri, kalemini kiralayan ve hatta satanları asla karıştırmamalı" dedi.

DW,ANKA / TY,ET

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