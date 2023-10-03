İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pazartesi günü Halk TV'de sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında; Halk TV yayınında 1 Ekim Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Aslan hakkındaki soruşturmanın; "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarının işlendiği iddiası ile açıldığı bildirildi.

Arslan, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Arslan şu anda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

Ayrıntılar geliyor…

ANKA / JD,ET

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