Gazeteci Ahmet Altan tutuklandı

Gülen yapılanmasının medya ayağına yönelik davada 4 Kasım'da tahliyesine karar verilen ve aynı gece cezaevinden salıverilen Ahmet Altan yeniden tutuklandı. Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda müvekkilinin tutuklanma kararını eleştirdi. Çalıkuşu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının dün atandığını söyledi ve "Ve kararı gene medyadan öğrendik! Hukuk betonlar altına gömüldü!" dedi.

Avukat tutuklama kararında hukuksuzluk olduğunu belirterek, "CMK 100’de tıutuklama koşulu olmayan uydurulmuş gerekçelerle tutuklama verilmiştir" dedi.

Avukat Albuga Çalıkuşu Ahmet Altan'ın dosyasının Yargıtay denetiminden geçtiğini hatırlatarak, "Ahmet Altan’ın dosyası Yargıtay denetiminden geçmiştir. Ahmet Altan lehine kazanılmış hak doğmuştur" ifadesine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin 6 Kasım'da itiraz etmişti. Sabah gazetesi, itirazı değerlendiren İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdığını ve Altan hakkında yakalama kararı çıkarttığını bildirmişti.

"FETÖ/PDY" medya yapılanmasına ilişkin geçen hafta Pazartesi günü görülen davada tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak, "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise "örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak her ikisinin de tahliyelerine karar verilmişti.

DW, DHA / HT, JD

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