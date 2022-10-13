Gaz krizi: Putin Türkiye önerisini Erdoğan'a iletti

Rusya lideri Putin, Erdoğan'la Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede, AB'ye gaz tedariki için Türkiye'de bir merkez kurulmasına yönelik önerisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) altıncı zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Putin bu görüşmede Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gaz tedariki için Türkiye'de bir merkez kurulması için yaptığı öneriyi yineledi.

Putin, "Birlikte kuracağımız bu merkez, sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için "en güvenilir güzergâh" olduğunu belirten Rusya lideri, "Diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz" diye ekledi.

Rusya, Avrupa'ya yönelik gaz tedariki için geçen ayki patlamalarda hasar gören Kuzey Akım boru hatlarının dışında bir güzergâh arayışında.

Putin, dün Moskova Enerji Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kuzey Akım boru hatlarında kaybolan gazı, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e aktarabilir ve böylece, Avrupa için en büyük gaz dağıtım merkezini Türkiye'de oluşturarak burayı doğal gaz arzımızın ana rotası hâline getirebiliriz" demişti.

Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'le görüşmesinde Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" dedi.

Tahıl anlaşmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

DW,rtr/CÖ,EC