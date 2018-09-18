 Game of Thrones adaylık rekoru kırdı | YAŞAM | DW | 17.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Game of Thrones adaylık rekoru kırdı

Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen fantastik dizi Game of Thrones'un son sezonu Emmy Ödülleri'nde adaylık rekoru kırdı. Dizi, 32 dalda ödüle aday gösterildi.

Game of Thrones dizisi sekinci sezonuyla ekranlara veda etti

Game of Thrones dizisi sekinci sezonuyla ekranlara veda etti

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı dizinin son sezonu bu yıl drama kategorisinde 32 dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterilerek rekor kırdı. Fantastik dizi böylece dünyanın en önemli televizyon ödülü olarak kabul edilen Emmy'e en çok aday gösterilen yapım unvanını aldı. Bu rekor daha önce 1994 yılında 27 dalda aday gösterilen polisiye dizi NYPD'nin elindeydi.

Yaklaşık sekiz yıl boyunca izlenme rekorları kıran Game of Thrones, geçen Mayıs ayında sona eren sekizinci ve son sezonunda bir çok hayranını hayal kırıklığına uğratmıştı. Hatta dizinin bazı hayranları son sezonun yeniden çekilmesini istemişti.

Bodyguard, Pose ve This is Us adlı diziler ise "En İyi Drama Dizisi" ana dalının diğer adayları.

Komedi kategorisinde de Amazon'da yayınlanan dönem dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda aday gösterildi. Dizi, 50'li yıllarda bir ev kadınının yaşadıklarını anlatıyor. Çernobil kazasını anlatan Chernobil dizisi de 19 dalla en çok aday gösterilen üçüncü yapım oldu.

ABD'nin ünlü komedi programı Saturday Night Live da 18 dalda Emmy'e aday gösterildi.

Kazanan yapımlar Televizyon Akademisi'nin 24 bin üyesi tarafından belirlenecek. Emmy Ödülleri de 22 Eylül'de Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerine dağıtılacak.

AFP,dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

'Game of Thrones' Dubrovnik’e turist çekiyor  

Kuzey İrlanda'da Game Of Thrones turu  

Benzer içerik

USA Emmy Awards in Los Angeles

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 18.09.2018

ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri arasında sayılan Emmy Ödülleri dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "TheMarvelous Mrs. Maisel" adlı dizi geceden en çok ödülle ayrılan yapım oldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kongo | Ebola (picture-alliance/dpa/AP Photo/Medecins Sans Frontieres/J. Wessels)

Kongo’da Ebola seferberliği

Çağımızın en tehlikeli salgın hastalıklarından Ebola, bir yıldır görüldüğü Kongo'da en büyük kentlerden Goma'da tespit edildi. Yetkililer hastalığın burada yayılmaması için yoğun çaba sarfediyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  