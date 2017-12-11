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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke’nin de bulunduğu D grubunda yer aldı. Sarı-kırmızılıların diğer rakipleri Lokomotiv Moskova ve Porto oldu.