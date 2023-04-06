Gabonlu öğrencinin ölümünde yeni detaylar

Karabük'te Filyos Çayı'nda şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun annesine iki postane çalışanının kendisini taciz ettiğini söylediği ortaya çıktı.

Karabük'te 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ibouanga vefat etmeden önce ailesiyle yaptığı son telefon görüşmelerinde ve mesajlaşmalarında iki postane çalışanının kendisini taciz ettiğini söyledi.

Ailesinin, kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa'daki yakınları Zeng Stephane, "Dina" ismiyle de bilinen Ibouanga'nın ülkesine gönderdiği ancak yerine ulaşmayan bir paketle ilgili postaneye başvurduğunu ancak Ibouanga'nın burada postane çalışanlarıyla tartıştığını ifade etti.

İddiaya göre sorunu çözebileceğini belirten bir postane çalışanı Ibouanga'nın telefon numarasını aldı ve daha sonra genç kıza mesajlar göndermeye başladı. Ibouanga, postane çalışanının sorunu çözme karşılığında kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve ikiden fazla çalışanın bu teklifi yaptığını annesine gönderdiği mesajlarda söyledi. Stephane'nin aktardığına göre Ibouanga bu teklifleri reddetti ancak o gün postanede yaşanan gerilimden dolayı özür dilemek için kaybolduğu gün olan 25 Mart Cumartesi günü postane çalışanlarından biriyle buluştu. Ardından akşam saatlerinde bir arkadaşlarının evinde yemek yedi ve saat 23.00 civarında telefon sarj aleti almak için alt katta oturan arkadaşının evine gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak sonrasında Ibouanga'dan bir daha haber alınamadı.

Annesinden izin istedi iddiası

İddiaya göre üniversite öğrencisi o akşam yaptığı son telefon görüşmesinde Karabük'ten ayrılmak için annesinden izin istedi.

Dina'nın ortaya çıkan son görüntüleri ölümüyle ilgili şüpheleri yoğunlaştırdı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ibouanga'dan gece saatlerinde çıplak ayakla koştuğu görülüyor. Ancak genç kadının neden koştuğu henüz tespit edilemedi.

Gabonlu öğrencinin ölümü ülkesinde de protesto edilmişti Fotoğraf: DHA

Avukattan suda boğuldu iddiasına itiraz

Savcılık olayla ilgili ilk açıklamasında ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiğini açıklamıştı. Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Mart’ta yaptığı 'Ölümün suda boğulma kaynaklı olduğu' yönündeki açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Avukat Kerim Bahadır Şeker, ölü muayene ve otopsi tutanağında, bilirkişi doktorunun 'Ölümün nasıl gerçekleştiğine dair beyanda bulunamayız' ifadesinin yer aldığını belirtti.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri Ibouanga'nın bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken genç kadının kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı.

ANKA Haber Ajansı, şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu toplam dokuz kişinin ise serbest bırakıldığını aktardı.

DHA, ANKA / DÇÜ, EC

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