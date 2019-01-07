 Gabon’da darbe girişimi kanlı sonlandı | DÜNYA | DW | 07.01.2019

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DÜNYA

Gabon’da darbe girişimi kanlı sonlandı

Gabon’da darbe girişiminde bulunan askerlerden yedisinin gözaltına alındığı, ikisinin ise öldürüldüğü açıklandı. Grup, Cumhurbaşkanı Bongo’nun görevini yerine getirme konusunda şüphelerinin olduğunu söylemişti.

Gabon'da güvenlik görevlileri, bir grup askerin ele geçirip darbe girişiminde bulunduğu devlet radyosunun önünde görülüyor

Gabon'da güvenlik görevlileri, bir grup askerin ele geçirip darbe girişiminde bulunduğu devlet radyosunun önünde görülüyor

Orta Afrika ülkesi Gabon’da sabah saatlerinde bir grup asker tarafından yapılan darbe girişimin engellendiği, aralarında grubun liderinin de bulunduğu yedi kişinin gözaltına alındığı ve iki kişinin de öldürüldüğü bildirildi.

Gabon Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "durumun kontrol altında olduğu" belirtilirken, darbe girişiminde bulunan askerlerin liderinin de bulunduğu yedi kişilik ekibin gözaltına alındığı ve ekipten iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada aynı zamanda grubun sabah saatlerinde açıklama yaptığı ve o zamandan bu yana darbe girişimi yapanlar tarafından rehin tutulan devlet radyosundaki gazeteci ve teknisyenlerin de kurtarıldığı belirtildi.

Açıklama yapan bir hükümet sözcüsü Libreville’de gerçekleşen darbe girişimi sonrasında kente güvenlik güçleri konuşlandırıldığını ve bu güçlerin önümüzdeki günlerde başkentte kalmaya devam edeceklerini aktardı.

Darbe girişimi nedeniyle başkentteki işyerlerinin çoğu kapalı kalırken, devlet radyosu yakınlarında bir grup gösterici bir arabayı ateşe verdi. Polis grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Sabah erken saatlerde devlet radyosunu ele geçiren bir grup asker, radyodan yaptıkları açıklamada "demokrasiyi onarmak" için bir darbe başlattıklarını ilan etmişti. Açıklamayı, kendisini Teğmen Kelly Ondo Obiang olarak tanımlayan asker yapmış,  Obiang okuduğu bildiride hastalığı nedeniyle Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yeni yıl mesajının hayal kırıklığı yarattığını ve görevinin sorumluluklarını yerine getirme konusundaki şüpheleri artırdığını söylemişti.

Bongo Rabat'tan yayınladığı yeni yıl mesajında, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullanmıştı. Ekim 2009'dan beri Gabon'u yöneten Bongo görevi babasından devralmıştı.

AFP,rtr/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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