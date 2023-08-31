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PolitikaGabon

Gabon'da darbe: ABD, İngiltere ve AB'den açıklama

31 Ağustos 2023

ABD ve İngiltere, Gabon'da dün gerçekleşen darbeyi kınarken AB, seçimlere karıştırılan usulsüzlüklere vurgu yaptı. Gabon, 2020'den beri darbe yaşanan sekizinci Afrika ülkesi oldu.

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Gabon'da darbe açıklaması yapan grup.
Gabon'da ordu seçim sonuçlarını iptal ettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Fotoğraf: Gabon 24/AFP

Orta Afrika ülkelerinden Gabon'da dün gerçekleşen darbeye ABD ve İngiltere'den kınama geldi. İki ülkeden yapılan açıklamalarda, Gabon'da Cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının endişeyle not edildiği belirtilerek darbe kınandı.

Gabon'da bir grup üst düzey asker dün seçim sonuçlarını iptal ederek yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Öncesinde Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun seçimleri kazanarak üçüncü görev dönemine hak kazandığını ilan etmişti. Muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederken Bongo iddiaları reddetmişti.

Dünyanın en zengin aileleri arasında

Bongo ailesinin 56 yıldır iktidarda olduğu Gabon'da Ali Bongo, görevi 2009'da babası Ömer'den devralmıştı. Petrol zengini 2,3 milyon nüfuslu ülkede halkın büyük bölümü yoksulluk içinde yaşıyor. Bongo ailesi uzun süredir yolsuzluk suçlamalarına hedef oluyor. Yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre dünyanın en zengin aileleri arasında sayılan Bongo ailesinin Fransa'da milyonlarca euro değerinde düzinelerce gayrimenkulü bulunuyor. 

Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo
Devrik Cumhurbaşkanı Ali BongoFotoğraf: TP advisers on behalf of the President's Office/AP Photo/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, yönetime el koyma ya da anayasaya aykırı yönetim değişikliklerini kararlılıkla reddetmeyi sürdürdüklerini belirterek sorumluları, hükümet üyeleri ve aile fertlerini serbest bırakmaya ve güvenliklerini sağlamaya çağırdı. Tüm taraflara itidalli olma çağrısı yapan Miller, seçim sonuçlarıyla ilgili anlaşmazlığın diyalog çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından da benzer bir açıklama geldi. BM ve Afrika Birliği de darbeyi kınayan açıklamalar yapmıştı.

AB'den seçimlerdeki usulsüzlüklere vurgu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise seçimlerdeki usulsüzlüklere dikkat çekerek Gabon'daki durumun Nijer'deki krizle karşılaştırılamayacağını söyledi.

Ordunun, Bongo'nun adil olmayan bir seçimi kazanması sonrasında müdahale ettiğine işaret eden Borrell, "Tabii ki askeri darbeler çözüm değildir ama öncesinde Gabon'da usulsüzlüklerle dolu bir seçim yaşandığını da unutmamalıyız" dedi ve hileli bir seçimin de "kurumsal sivil bir darbe" anlamına geldiğini kaydetti.

Gabon, 2020'den bu yana Batı ve Orta Afrika'da darbe gerçekleşen sekizinci ülke oldu. 2020'de Burkina Faso ve 2022'de Mali'de gerçekleşen darbelerin ardından son olarak Nijer'de ordu Temmuz ayı sonunda yönetime el koymuştu.

dpa,AFP/BK,BÖ

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