Gabon'da askeri darbe girişimi

Batı Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker devlet televizyonunu ele geçirerek yaptıkları açıklamada, "demokrasiyi onarmak" için bir darbe başlattıklarını ilan etti. Hükümet ise durumun kontrol altına alındığını ve darbeci askerlerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Sabah erken saatlerde ilk olarak devlet radyosundan bir bildiri okuyan askerler Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği ifade etti. Bildiriyi, kendisini "Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Hareketi" lideri olarak tanıtan Teğmen Kelly Ondo Obiang okudu. Obiang, Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Bongo'nun yeni yıl mesajının hayal kırıklığı yarattığını ve görevinin sorumluluklarını yerine getirme konusundaki şüpheleri artırdığını söyledi.

Cumhuriyet Muhafızları bölüğünden olduğu belirtilen Obiang, darbe girişiminin Bongo'nun tartışmalı bir seçim sonucuyla zaferini ilan ettiği gece olan 31 Ağustos 2016'da meydana gelen şiddet olaylarında "vatandaşları öldürenlere" karşı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo

Tanklar sokaklarda

Başkent Libreville'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, zırhlı araçlar ve tanklar sokaklarda devriye gezmeye başladı. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Hükümete yakın kaynaklar devlet televizyonundan silah sesleri duyulduğunu ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği, personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıkladı.

Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için gittiği Riyad'da 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas'ın davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci bu ülkeye gitmişti.

Bongo Rabat'tan yayınladığı yeni yıl mesajında, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ekim 2009'dan beri Gabon'u yöneten Bongo görevi babasından devralmıştı.

AP,rtr/GY,BÖ

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