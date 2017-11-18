 Gabon′da askeri darbe girişimi | DÜNYA | DW | 07.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Gabon'da askeri darbe girişimi

Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker, "demokrasiyi onarma" amacıyla darbe başlattıklarını ilan etti. Hükümet ise durumun kontrol altında olduğunu ve darbeci askerlerin yakalandığını açıkladı.

default

Cumhuriyet Muhafızları bölüğünden olduklarını belirten askerler radyodan bildiri okudu.

Batı Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker devlet televizyonunu ele geçirerek yaptıkları açıklamada, "demokrasiyi onarmak" için bir darbe başlattıklarını ilan etti. Hükümet ise durumun kontrol altına alındığını ve darbeci askerlerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Sabah erken saatlerde ilk olarak devlet radyosundan bir bildiri okuyan askerler Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği ifade etti. Bildiriyi, kendisini "Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Hareketi" lideri olarak tanıtan Teğmen Kelly Ondo Obiang okudu. Obiang, Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Bongo'nun yeni yıl mesajının hayal kırıklığı yarattığını ve görevinin sorumluluklarını yerine getirme konusundaki şüpheleri artırdığını söyledi.

Cumhuriyet Muhafızları bölüğünden olduğu belirtilen Obiang, darbe girişiminin Bongo'nun tartışmalı bir seçim sonucuyla zaferini ilan ettiği gece olan 31 Ağustos 2016'da meydana gelen şiddet olaylarında "vatandaşları öldürenlere" karşı yapıldığını söyledi.

Gabun - Präsident Ali Bongo Ondimba - 2018 Illegal Wildlife Trade Conference (Getty Images/C. Jackson)

Cumhurbaşkanı Ali Bongo

Tanklar sokaklarda

Başkent Libreville'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, zırhlı araçlar ve tanklar sokaklarda devriye gezmeye başladı. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Hükümete yakın kaynaklar devlet televizyonundan silah sesleri duyulduğunu ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği, personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıkladı.

Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için gittiği Riyad'da 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas'ın davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci bu ülkeye gitmişti.

Bongo Rabat'tan yayınladığı yeni yıl mesajında, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ekim 2009'dan beri Gabon'u yöneten Bongo görevi babasından devralmıştı.

AP,rtr/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Simbabwe Harare Robert Mugabe

Mugabe istifa etmektense ölümü yeğliyor 18.11.2017

Ordunun yönetime el koymasının ardından ev hapsine alınan 93 yaşındaki Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yeğeni, Mugabe'nin istifa etme niyetinde olmadığını ve "doğruyu yapmak için ölmeye hazır olduğunu" söyledi.

Bildergalerie langjährige Herrscher Robert Mugabe

Zimbabve'de Mugabe istifaya yanaşmıyor 16.11.2017

Ordunun yönetime geçici olarak el koyduğu Zimbabve’de Devlet Başkanı Mugabe’nin istifayı reddettiği belirtiliyor.

Simbabwe Krise Straßenszenen aus Harare

Mugabe'nin halefinin açıklanması bekleniyor 16.11.2017

Ordunun yönetime el koyduğu Zimbabve’de bugün Devlet Başkanı Mugabe’nin koltuğuna kimin geçeceğinin açıklanması bekleniyor. Göreve Mugabe'nin eski yardımcısı Mnangagwa’nın getirilmesi gündemde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China Qingdao - Containerschiffe im Hafen (picture-alliance/ZUMA Wire/Y. Fangping)

ABD-Çin ticaret müzakereleri yeniden başlıyor

ABDli yetkililer bugün ticaret alanında yeni görüşmeler yapmak üzere Çinli yetkililerle bir araya geliyor. Görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret savaşlarını hangi boyuta taşıyacağı ise merak konusu. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  