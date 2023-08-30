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PolitikaGabon

Gabon: Bir grup asker yönetime el koyduklarını duyurdu

30 Ağustos 2023

Orta Afrika'da yer alan Gabon'da bir grup asker yönetime el koyduğunu duyurdu. Ülkede geçen hafta seçimler yapılmış, uzun süredir yönetimde olan Devlet Başkanı Bongo'nun yeniden kazandığı ilan edilmişti.

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Gabon'da darbe açıklaması yapan grup.
Gabon'da darbe açıklaması yapan grup.Fotoğraf: Gabon 24/AFP

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, hafta sonunda yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının hemen sonrasında askerler yönetime el koyduklarını açıkladı. 

Bir grup asker ve polis televizyonda yaptıkları açıklamada ülke yönetimine el koyduklarını belirterek, "mevcut rejimin sona erdiğini" ilan ettiler. Çarşamba günü Gabon 24 kanalında konuşan 12 yetkili, geçen hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini iptal edeceklerini ve tüm devlet kurumlarını feshedeceklerini duyurdu. Açıklamada seçim sonuçlarının güvenilir olmadığı ve iptal edileceği vurgulandı.

Ayrıca ülke sınırlarının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı da bildirilrdi.

"Geçiş ve Kurumların Restorasyonu Komitesi" adına konuştuklarını belirten darbeciler, eylemlerine gerekçe olarak hükümetin yetersizliğini gösterdi ve devlet yönetimini "ülkeyi kaosa sürüklemekle tehdit eden, sosyal uyumun sürekli bozulmasına yol açan, sorumsuz, öngörülemez" olarak tanımladı.

Bongo ailesi 56 yıldır ülkeyi yönetiyor

AFP muhabirleri başkent Libreville'de silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Gabon'da Cumartesi günü cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılmıştı. Seçim komisyonu uzun süredir görevde olan devlet başkanı Ali Bongo Ondimba'nın seçimi yeniden kazandığını ilan etmişti.

Bongo'nun seçimde oyların yüzde 64.27'sini aldığı açıklanmıştı.

Bongo ailesi 56 yıldır 2,3 milyon nüfuslu petrol zengini ülkeyi yönetiyor.

AFP,Reuters/TY,BÖ

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