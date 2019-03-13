 GA: İngiltere′nin AB′den ayrılma vakti geldi | BASIN | DW | 14.03.2019

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BASIN

GA: İngiltere'nin AB'den ayrılma vakti geldi

İngiliz parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılma seçeneğini reddetti. Parlamento engeline takılan Brexit anlaşması, Alman basınında geniş yer buluyor.

UK Brexit-Gegnerin in Westminster (picture-alliance/empics/Y. Mok)

İngiliz hükümetinin AB yönetimiyle yaptığı ve ayrılığın koşullarını belirleyen Brexit anlaşmasının parlamento tarafından ikinci kez reddedilmesinin ve parlamentonun AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını ortadan kaldıran önergeyi kabul etmesinin ardından, şimdi Birleşik Krallık'ın önünde ayrılık sürecinin ertelenmesi seçeneği kaldı.

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Avam Kamarası, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını tamamen ortadan kaldıran önergeyi az bir farkla kabul etti. Ülkenin önünde Brexit'in ertelenmesi seçeneği kaldı. (13.03.2019)

Avam Kamarası, AB'den ayrılık anlaşmasını bir kez daha büyük farkla reddetti. Parlamento Çarşamba günü "anlaşma olmadan ayrılık" oylaması yapacak. (12.03.2019)

May’in partisi, AB Başmüzakerecisi Barnier’in İngiltere’nin Gümrük Birliği’nden tek taraflı olarak çıkabileceği, ancak Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında fiziki sınır bulunmaması yönündeki önerisini reddetti. (09.03.2019)

Parlamentonun alacağı olası bir erteleme kararının AB'ye üye 27 ülke tarafından da onaylanması gerekiyor.

Parlamento engeline takılan Brexit anlaşması, Alman basınında da geniş yer buluyor.

General Anzeiger gazetesi, Britanya'nın AB üyeliğinin devamının ittifaka yarardan çok zarar vereceği görüşünde:

"Gelinen şu noktada Britanya'nın AB üyeliğinin sürmesinin faydalı olacağını söylemek pek mümkün değil. Hatta tam tersi. İngiliz siyasetinde var olan benmerkezci tutum o kadar ağırlıkta ki, kıtadaki müttefiklerinin tüm argüman ve gerekçelerine kulak tıkaması ve görmezden gelmesine, olası bir çözümün başarısızlığa uğramasına neden oluyor. Şu ana dek zaten zor bir partner konumundaki İngiltere, huzursuzluğun dinmeyeceği, AB istikrarı için gizli bir tehlike oluşturacaktır. AB açısından bakıldığında da ayrılık vaktinin geldiğini söylebiliriz."

Kölner Stadt-Anzeigergazetesinde de BaşbakanMay döneminin sona erdiği belirtiliyor:

"May'in sorumsuz tutumu başarısızlıkla sonuçlandı. Son iki yıl içinde İngiltere Başbakanı'nın siyasi kariyeri için pek çok kez 'suyunun kaynadığı' yorumları yapıldı ancak o buna kulak asmadı. Ancak başbakanlıktaki ısrarı İngiliz toplumuna yeterince zarar verdi ve görevi devam ettirmesinin kabul edilebilir bir tarafı kalmadı. May dönemine yetersiz öngörü, kibir, şeffaflıktan uzaklık, siyasi entrikalar damgasını vurdu. Artık sonu gelmesi gerekir."

Stuttgarter Zeitung'un yorumu da parlamentonun geldiği konuma ilişkin:

"İngiltere şu an siyasi açıdan acınacak bir tablo çiziyor. Bir zamanlar mantık, sağduyu ve pragmatizmle anılan ülke kaos sarmalında. İngiltere'nin dünya çapında gıptayla bakılan parlamentosu şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük kriziyle karşı karşıya."

Mitteldeutsche Zeitung'un yorumundaysa Başbakan May için siyasi etkisini yitirmiş ve hamle kabiliyeti kalmamış iktidar sahipleri için kullanılan "topal ördek" benzetmesi yapılıyor:

"Siyasette 'topal ördek' diye bir tabir var. May işte tam da bu. Sadece hükümetle milletvekilleri arasındaki güç mücadelesini kaybetmekle kalmadı, kontrolü de tamamen kaybetti. Ama işin güzel tarafı da bu: Şimdi dizginler parlamentonun eline geçti. En kötüsünü yani anlaşmasız bir Brexit ve geçiş sürecini önlemek şimdi parlamentonun elinde. Ama anlaşmasız bir Brexit'e karşı çıkmak yeterli değil, boşanma gününün de ötelenmesi gerekiyor."

DW, MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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