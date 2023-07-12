G7'den Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik garantisi

G7 ülkeleri Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik garantileri öngören bir ortak deklarasyon yayınladı. G7'yi oluşturan İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Almanya; kara kuvvetlerinin yanı sıra Ukrayna'nın hava ve deniz kuvvetlerinin de modern silahlarla destekleneceği taahhüdünde bulundu.

Deklarasyonda "Ukrayna'yı savunma yeterliliğine sahip sürdürülebilir bir gücün güvence altına alınması ve gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmak" amacıyla çeşitli koşulların hayata geçirilmesine çalışılacağı kaydedildi. Bu çerçevede Ukrayna'ya güvenlik desteği ve kara, hava ve deniz alanında modern askeri teçhizat sağlanacak. Hava savunması, topçu birlikleri ve uzun menzilli ateş öncelikli olmayı sürdürecek. Ayrıca Ukrayna'nın savunma sanayiine destek verilecek, Ukrayna birliklerinin eğitimi, istihbarat paylaşımı, siber savunma gibi alanlarda da iş birliği sürecek.

Kremlin: Rusya'nın güvenliği ihlal ediliyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov deklarasyonla ilgili olarak atılan adımı "aşırı derecede büyük bir hata ve potansiyel olarak oldukça tehlikeli" olarak değerlendirdiklerini duyurdu. Peskov, "Ukrayna'ya güvenlik garantileri vererek Rusya'nın güvenliğini ihlal etmiş oluyorlar" dedi. Batı'nın "bilgelik göstereceğine" dair umutlarını koruduklarını belirten Peskov, bunun olmaması halinde Avrupa ülkelerinin "çok uzun yıllar boyunca daha da tehlikeli" hale geleceğini söyledi.

İran: Silah şirketleri ceplerini dolduruyor

G7 ülkelerine bir tepki de İran'dan geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Batı ülkelerini Ukraynalıların hayatlarını tehlikeye atmakla suçladı. Batılı ülkelerin "Ukrayna halkını cepheye sürerek Amerikan silah şirketlerinin ceplerini doldurduğunu" belirten Hamaney, Batı ülkelerinin "yağmacı" ve "sömürgeci" güdülerinin Ukraynalıları savaşmaya ve Batı silah üretim ve satış şirketlerinin çıkarlarına hizmet için ölmeye ittiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fotoğraf: Sean Gallup/Getty Images

Zelenskiy: Güvenlik zaferiyle dönüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise deklarasyonu ülkesi açısından "anlamlı bir güvenlik zaferi" olarak niteledi. Zelenskiy, "Ukrayna delegasyonu evine Ukrayna için, ülkemiz için, halkımız için, çocuklarımız için anlamlı bir güvenlik zaferi götürüyor" ifadelerini kullandı.

Biden: Varlığımızı sürdüreceğiz

ABD Başkanı Joe Biden da G7 deklarasyonuyla ilgili olarak, "Bunun, Ukrayna'ya olan bağlılığımızı ifade eden güçlü bir açıklama olduğunu düşünüyorum. (Ukrayna) bugün özgürlüğünü savunurken geleceğini de yeniden kuruyor. Ne kadar sürerse sürsün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler şimdiye kadar Ukrayna kara kuvvetlerini modern silahlarla teçhizatlandırmış ancak Rusya ile savaş halindeki ülkeye savaş jeti ya da savaş gemisi tedariğinde bulunmamıştı.

Reuters, AFP / EC, BK