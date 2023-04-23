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Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının gemilerle Karadeniz üzerinden sevkiyatını sağlıyor
Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının gemilerle Karadeniz üzerinden sevkiyatını sağlıyorFotoğraf: Yasin Akgul/AFP/Getty Images
PolitikaUkrayna

G7'den tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısı

2 saat önce

G7 tarım bakanları, 18 Mayıs'ta süresi sona erecek olan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmasını, tam olarak uygulanmasını ve genişletilmesini istedi.

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Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu Yediler Grubu (G7) tarım bakanları, Türkiye'nin de girişimi ile hayata geçirilen Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması, tam olarak uygulanması ve genişletilmesi çağrısında bulundu.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Kanada ve Japonya'nın oluşturduğu G7 tarım bakanları, Japonya'nın Miyazaki kentinde yaptıkları iki günlük toplantı sonundaki açıklamada Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasasına sevkiyatını sağlayan anlaşmanın önemine vurgu yaptı. Açıklamada, "Rusya'nın gıdayı istikrarsızlaştırma ve jeopolitik baskı yöntemi olarak kullanma çabalarını kınıyoruz. Rusya'nın gıdayı silah haline getirmesinden en çok etkilenenlerle dayanışma içinde olma ve onları destekleme taahhüdümüzü yineliyoruz" denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın tarım alanlarının mayınlardan temizlenmesi için gereken uzmanlık da dahil olmak üzere tarımsal altyapının yeniden oluşturulmasında G7 üyelerinin desteğe hazır olduğu da ifade edildi.

Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile geçen yıl Temmuz ayında Rusya ve Ukrayna tarafından imzalandı. Anlaşma sayesinde yaklaşık 27 milyon ton tahılın, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından gemilerle güvenli bir şekilde nakliyatı sağlandı.

Lavrov ve Guterres tahıl anlaşmasını görüşecek

Moskova, Rus tahılı ve gübresinin ihracatının kolaylaştırılması için gereken şartların sağlanmadığı gerekçesiyle 18 Mayıs'ta süresi dolacak anlaşmanın yeniden uzatılmayabileceği sinyali veriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta içinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta yapacağı görüşmede Karadeniz tahıl koridoru anlaşması ele alınacak.

Rusya'nın eski başbakanı Dmitri Medvedev ise G7 ülkelerinin Rusya'ya ihracatı tamamen yasaklaması halinde, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmayacağı tehdidinde bulundu. Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir durumda Karadeniz tahıl anlaşmasının yanı sıra G7 ülkelerinin ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerin sevkiyatının durdurulacağını belirtti.

rtr/JD, EC

 

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