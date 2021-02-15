 G7′den adil aşı dağıtımı için 7,5 milyar euro kaynak sözü | DÜNYA | DW | 19.02.2021

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DÜNYA

G7'den adil aşı dağıtımı için 7,5 milyar euro kaynak sözü

G7 ülke liderlerinin düzenlediği zirvenin ana gündem maddesi pandemi ile mücadele oldu. Liderler, koronavirüs aşısının adil dağılımı için 7,5 milyar euro kaynak sağlamayı taahhüt etti.

G7 grubunun dönem başkanı olan İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson

G7 grubunun dönem başkanı olan İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson

Dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip yedi ülkenin oluşturduğu G7 grubu, küresel aşı kampanyalarına milyarlarca dolarlık yatırım yaparak yoksul ülkelerin pandemi ile mücadelesine destek vermeyi taahhüt etti. G7 ülkeleri liderleri, Cuma günü video konferans yöntemi ile düzenlenen zirvede bir araya geldi. 

Zirve sonrasında basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel aşı girişimi Covax için toplam 7,5 milyar euro kaynak sağlanacağını açıkladı. Küresel düzeyde aşılama yapılabildiği zaman koronavirüs pandemisinin üstesinden gelinebileceğini belirten Merkel, dünyada aşı dağılımının "adil" olması gerektiğinin de altını çizdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveye video konferans yöntemi ile katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveye video konferans yöntemi ile katıldı

ABD'den 4 milyar dolar katkı sözü

G7 toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinin söz konusu projeye yaklaşık 4 milyar dolarlık bir katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid bize, pandemi ortamında hiçbir ülkenin tek başına hareket edemeyeceğini gösterdi" ifadesi kullanılarak, Joe Biden'in dünya çapında sağlık güvenliği için çabaladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Tüm ülkeler (salgınların) patlak vermesini engelleme, kavrama ve buna müdahale edebilme yeteneğine sahip olmalı" denildi. 

Daha önce "Covax" adı verilen küresel aşı girişimine 2 milyar dolarla katılacağını duyuran Washington, diğer ülkelerin de vaatlerini yerine getirmesi durumunda önümüzdeki iki yıl boyunca 2 milyar dolar daha katkı sunacağını bildirdi.

Almanya'nın 1,5 milyar euro katkı sunacağını bildirdiği havuza, dpa haber ajansının ulaştığı kaynaklara göre Avrupa Birliği (AB) 500 milyon euro destek sunacak.

G7 toplantısının başlığı: Pandemi ile mücadele

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde video konferans yöntemi ile düzenlenen G7 liderler buluşmasının ana konularını pandemi ile mücadele ve aşıların küresel çapta paylaşımı oluşturuyor. Söz konusu toplantı aynı zamanda Joe Biden'ın, ABD Başkanı sıfatı ile katıldığı ilk büyük uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyor.

Toplantıda söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zengin ülkelerin sahip oldukları aşıların yüzde 4 ila yüzde 5 kadarını hemen yoksul ülkelere bağışlamalarını önerdi. Bu konuyu Financial Times gazetesine, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüştüğünü ifade eden Macron, Merkel'in konuya sıcak baktığını dile getirerek, böyle bir adımın zengin ülkelerdeki aşı planlamasına da zarar vermeyeceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Macron'un gündeme getirdiği fikirden duyduğu memnuniyeti, "Muazzam bir gelişme" açıklaması ile dile getirdi. 

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın dışında İtalya, Kanada ve Japonya G7'ye üye diğer ülkeler.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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