G7 zirvesi Hiroşima'da ölenlerin anılmasıyla başladı

Japonya, Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi Hiroşima'da başaladı. Zirve'ye Ukrayna lideri Zelenskiy de katılıyor.

Dünyanın 7 büyük sanayi ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı. Zirve, liderlerin Japonya Başbakanı Fumio Kişida tarafında Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'nde kabul edilmesiyle açıldı. Liderler burada İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin nükleer saldırısı sonucunda hayatını kaybedenleri andı.

6 Ağustos 1945 tarihinde ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası 70 bin kişinin ölmesine neden oldu. 70 bin ila 80 bin kişinin de sonraki aylarda bombardımanın sonuçlarına bağlı olarak can verdiği tahmin ediliyor. ABD bundan üç gün sonra da Nagazaki'ye bir atom bombası atmıştı.

Japonya, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, İngiltere ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin zirvelerine Avrupa Birliği de katılıyor. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Japonya'ya gideceği ve zirveye katılacağı öğrenildi. Zelenskiy'nin daha önce liderlere videokonferans yoluyla hitap edeceği açıklanmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Japonya'ya vardıktan sonra yaptığı açıklamada Hiroşima için "Dünyada barış ve güvenlik için bir sorumluluğumuzu bize hatırlatan bir anıt" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yaptırımlar başlıca gündem maddesi

Üç günlük zirvenin gündem maddeleri arasında Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, Moskova'ya yönelik yaklaşımlar, Çin'in nüfuz iddialarına Batı'nın buna vereceği tepki ve dünyanın ekonomik durumu yer alıyor.

Zirveden Rusya'ya yönelik yeni bir ekonomik yaptırım kararı çıkması bekleniyor. G7 zirvesinin hemen öncesinde ABD ve İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. İngiltere, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yasak getirmek istediğini açıkladı. ABD ise Rusya'dan 70 şirket ve kuruluşu daha kara listeye alacak ve ABD ürünlerinin bu ülkelere ihracatını sonlandıracak. 300'den fazla kişi, şirket ve kuruluş, gemiler ve uçaklara da yaptırım uygulanacak. İngiltere'nin de 86 kişi ve şirketi yaptırım listesine alacağı öğrenildi.

Elmas ticareti, elmas üretiminde dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın önemli gelir kaynaklarından. Devlete ait elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın 2021 yılında elde ettiği gelirin yaklaşık 4 milyar euro civarında olduğu biliniyor.

dpa / EC, TY

Engelsiz internet erişimi için VPN nasıl kullanılır?