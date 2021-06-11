G7 Zirvesi 1 milyar doz aşı beklentisi ile başladı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları bugün İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall bölgesinde Carbis Bay Otel'de bir araya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse iki yılın ardından ilk kez yüzyüze görüşecek liderlere seslenen evsahibi İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, zirvenin "daha yeşil, daha adil ve daha eşit bir toparlanmaya" odaklanacağını belirtti. Cinsiyet eşitliğine de vurgu yapan Johnson, mesafe kuralına uygun şekilde oturan liderlere seslenerek zirvenin pandemiden çıkış bağlamında "müthiş fırsatlar" sunduğunu söyledi.

Zirveye katılan ABD Başkanı Joe Biden da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "daha adil ve kapsayıcı bir küresel ekonomi inşa etmek adına müttefikleriyle beraber çalışmak için sabırsızlandığını" belirtti. Biden "Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele için 500 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı bağışlayacaklarını açıklamasının ardından Boris Johnson da ülkesinin 100 milyon doz aşı bağışı yapacağını duyurmuştu.

Ana gündemi küresel sağlık sistemi olan zirvede, iklimin korunmasının yanı sıra Afganistan'ın geleceği, Rusya ve Çin'le ilişkiler gibi uluslararası konular da masaya yatırılacak. ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra katılacağı ilk zirvede, Batılı demokrasilerin otokratlara karşı demokratik değerleri güçlendirmesi gerektiğini de ön plana çıkarması bekleniyor.

Yardım örgütleri: Bağış yetersiz

Koronavirüs salgınına karşı somut adımların atılması beklenen zirvede dünyanın en güçlü ekonomilerinin yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlaması umut ediliyor. Ev sahibi İngiltere'den yapılan açıklamada, bağışlanacak aşıların dağıtımı ve aşı üretiminin yaygınlaştırılmasının da ele alınacağı belirtildi.

Ancak G7 ülkelerinin bağış miktarını yeterli bulmayan yardım örgütleri korona aşılarının üzerindeki patent korumasının kaldırılarak aşı üretim teknolojisinin aktarılmasını ve bölgesel üretimin desteklenmesini istiyor. Bir milyar doz aşı bağışlanmasını memniyetle karşıladıklarını ifade eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfom'dan Jörn Kalinski, "Ancak gönderilecek aşı sadece bu kadarsa bu başarısızlık olarak değerlendirilmelidir" dedi. Kalinski, Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplamalarına göre düşük ve orta gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 80'inde sürü bağışıklığı sağlanması için 11 milyar doz ya da en az 8 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Oxfam'la birlikte World Vision ve One adlı uluslararası yardım kuruluşları, aşı üreten ülkelere aşılar üzerindeki patent haklarının kaldırılması çağrısında bulunuyor. Ancak Almanya ve AB Komisyonu, bunun sorunları çözmeyeceğine işaret ederek patent muafiyetine karşı çıkıyor. Patent hakkının kaldırılmasına karşı çıkanlar, asıl sorunun üretim kapasitesinden kaynaklandığını söylüyor. Biden da aşılar üzerindeki patent hakkından geçici olarak feragat edilmesi önerisinde bulunmuştu.

Zirvede, aşılar üzerindeki patent koruması da görüşülecek, ancak G7 içinde bu konuda görüş birliği bulunmuyor.

AFP/SSB, HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe