 G7 Rus ″propagandasına″ karşı | DÜNYA | DW | 02.05.2021

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DÜNYA

G7 Rus "propagandasına" karşı

G7 ülkeleri Rusya kaynaklı "propaganda" ve dezenformasyona karşı hızlı harekete geçilecek bir mekanizma teklifini değerlendirecek. G7 dışişleri bakanları 2 yıldan sonra ilk kez yüz yüze Londra’da toplanıyor.

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Londra'da 3-5 Mayıs tarihlerinde iki yıldan sonra ilk kez yüz yüze yapılacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısının gündemindeki ana maddelerden biri belli oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab G7 ülkelerinin Rus "propaganda" ve dezenforrmasyonuna karşı hızlı yanıt verecek bir mekanizma teklifini değerlendireceğini söyledi.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Raab, 2Rusya tarafından yapılan dezenformasyon karşısında G7 başkanlığını yürüten İngiltere'nin hızlı bir şekilde aksini kanıtlayacak" bir mekanizmayı toplantıda gündeme getireceğini söyledi.

Raab, "Bu yalanlar ve propagandayı ya da yalan haberleri gördüğümüzde sadece bu ülkenin insanları için değil, Rusya ve Çin ve bütün dünya için bireysel olarak değil aksini ispat edip gerçeği ortaya koymak için bir araya gelmeliyiz" dedi.

Raab Rusya'nın eylemlerinin bir tehdit olduğunu belirterek Rusya, Çin ve İran'dan siber saldırılara karşı koymak için müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz, ABD ve Avrupa güvenlik yetkilileri Rusya ve Çin'in Batı'ya karşı güvensizlik oluşturmak için seçimlerde dezenformasyon yapmaya ya da Covid-19 aşısı ile ilgili yalanları yaymaya çalıştığını savunuyor.

Karşılıklı suçlamalar

Rusya sınır ötesi işlere karıştığını reddederken Batı'nın Rusya karşıtı olduğunu belirtiyor. Çin de Batı'nın "kabadayılık ettiğini" belirterek küresel polisliğe soyunduğunu savunuyor.

İngiltere Rusya'yı güvenliğine karşı en büyük tehdit olarak görürken, Çin'i de askeri, ekonomik ve teknolojik anlamda en büyük uzun vadeli zorluk olarak görüyor.

İngiliz ve Amerikalı yetkililer son dönemde Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirliği nedeniyle duydukları rahatsızlıkları zaman zaman dile getirdiler.

Raab bu endişelerle ilgili fikri sorulduğunda "Bizim için önemli olan benzer düşüncede olan açık toplum, insan hakları ve demokrasi yanlısı, serbest ticaret yanlısı ülkelerin uluslararası birliğini genişletmek" ifadelerini kullandı.

Raab bazı G7 ülkeleri arasındaki bariyerlerin yıkılması gerektiğini kaydederek açık piyasa ve demokrasi yanlısı daha geniş bir ittifak ağı oluşturulması gerektiğini belirtti.

G7 ülkeleri ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın toplam gayrisafi yurtiçi hasılası 40 trilyon dolar civarında bulunuyor ki bu meblağ küresel ekonominin neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Reuters/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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