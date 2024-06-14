G7 masasında kürtaj ayrılığı

İtalya'nın güneyinde, lüks Borgo Egnazia otelinde bir araya gelen G7 liderleri, Ukrayna'ya finansal destekten yapay zekaya geniş bir yelpazede pek çok konuda fikir birliğine vardı. Ancak kürtaj meselesi ev sahibi İtalya ile komşusu Fransa'nın arasını açtı.

İddiaya göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, taslak metinden "güvenli ve yasal kürtaj" ifadesinin çıkarılmasını istedi. Bu talep Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepkisini çekti.

Macron'u "erken seçimler için puan kazanmaya çalışmakla" suçlayan Meloni, basına verdiği demeçte "(Dünyanın içinde bulunduğu) Böylesi zor zamanlarda, G7 gibi değerli bir forumu seçim kampanyası için kullanmayı son derece yanlış buluyorum" dedi.

Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin, aşırı sağ karşısında uğradığı hezimet üzerine 30 Haziran'da erken seçime gitme kararı almıştı.

Kürtaj yerine Hiroşima'ya atıf

İtalyan basınına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı ise metinde kürtaj hakkına yer verilmeyecek olmasından "üzüntü duyduğunu" söyledi. "Kadın hakları kürtajı da içerir, kişinin kendi bedeniyle ilgili karar verme hürriyetidir" diye konuşan Macron, "Ancak bu görüş politik yelpazenin tümünde paylaşılmıyor. Bundan dolayı üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA haber ajansının gördüğü metne göre, bu yılki bildirgede "kürtaj" kelimesi yerine, "Hiroşima deklarasyonuna bağlılık" ifadesi kullanılacak. Ayrıca; kadınların evrensel, yeterli ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerine erişim taahhüdü yinelenecek.

Geçen yıl Japonya'nın Hiroşima kentindeki zirve sonrası yayınlanan bildirgede, kadınların güvenli ve yasal kürtaja erişim hakkına olan bağlılık ifade edilmişti. Ayrıca cinsiyet eşitliğinin ve LGBTQ+ haklarının savunulacağı sözü verilmişti.

Biden da memnun değil

Reuters'a konuşan bir diplomat, masadaki diğer tüm liderlerin kürtaj konusunu desteklediğini, ancak Meloni için bunun kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili, Başkan Joe Biden'ın da metinden kürtaj referansının kaldırılmasını istemediğini söyledi.

Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi kürtaj, ABD'de oldukça tartışmalı bir konu. Kürtaj hakkını desteklediğini söyleyen Biden, rakibi Donald Trump'ın kazanması halinde "bu uygulamayı tamamen yasaklayacağını" iddia ediyor.

Seçim döneminde "Tanrı, İnanç ve Vatan" sloganıyla kampanya yürüten Meloni, kürtaj konusundaki kazanımları terse çevirdiği eleştirilerine karşı çıkıyor. İtalya'da kürtaj 1978'den beri yasal. Ancak Nisan ayında "anneliği destekleyen" grupların kürtaj kliniklerine girerek kadınları "fikir değiştirmeye ikna etmelerine" izin veren yasa gibi adımlar, muhalefetin "kürtaj hakkının aşındırıldığı" eleştirilerine neden oluyor.

Reuters,AP / MUK,HT

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