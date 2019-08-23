G7 liderleri zirve için Biarritz'de

G7 ülkelerinin liderleri Fransa'nın güneybatısında yer alan sahil kasabası Biarritz'te bir araya geldi. Zirve nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı kasabada buluşan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa'nın liderlerini yoğun bir gündem bekliyor.

Zirve öncesi yaptığı açıklamada Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Amazon ormanlarındaki yangınlara karşı alınması gereken önlemleri ele alacaklarını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert de Amazon ormanlarındaki yangının G7 zirvesinin gündeminde olması gerektiği konusunda Merkel'in de hemfikir olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yangınların "uluslararası bir kriz" olduğunu dile getirdi.

Brezilya'dan G7 tepkisi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise konunun Brezilya'nın katılmadığı bir toplantıda ele alınacak olması sert bir dille eleştirdi. Bolsonaro bu durumun "kolonici zihniyetin" bir göstergesi olduğunu söyledi.

Dünyadaki yağmur ormanlarının yarısını oluşturan Amazon ormanlarındaki yangınların bu yıl yüzde 83 oranında arttığı belirtiliyor. Bolsonaro hükümeti yangınlara karşı gerekli adımları atmamakla eleştiriliyor. Yangınlardan başta sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tutan Bonsonaro, uluslararası toplumun tepkisi üzerine kabineyi toplama kararı almıştı.

Amazon ormanlarında yılın kurak dönemi olan bu aylarda yangınlar sıkça görülüyor, ancak bu yıl 72 binden fazla yangının kayıt altına alındığı belirtiliyor. Bu durumun arkasında tarım arazisi açmak için çiftçilerin ağaçların temizlenmeye çalışması gösteriliyor.

Amazonlardaki yangını gözler önüne seren uydu fotoğrafı

Gündemde İran da var

G7 Zirvesi öncesinde Macron, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ise doğan krizi aşmak için atılabilecek olası adımlar ele alındı. Görüşmelerin verimli geçtiğini açıklayan Zarif, "Nükleer anlaşmaya devam etme konusunda Fransa bazı öneriler sundu" dedi. Macron'un bu önerileri ABD Başkanı Donald Trump'la zirve çerçevesinde yapacağı görüşmede konuşması bekleniyor.

Trump, 2015 yılında Batılı ülkeler ve İran arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilerek, Tahran'a yönelik yaptırımları tekrar devreye sokmuştu. Anlaşmanın mimarı Avrupalı ülkeler Almanya, Fransa ve İngiltere, Washington'dan gelen baskıya rağmen İran'ın nükleer programını sınırlandırmayı hedefleyen anlaşmayı korumak için çabaları sürdürüyor.

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Protesto gösterileri

G7 Zirvesi için Biarritz'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Haftasonu kasabada 13 bin polis memuru görev yapacak. Yoğun güvenlik önlemi nedeniyle bölgedeki turistler kaçarken, G7 karşıtı eylemlerin Fransa-İspanya sınırında gerçekleşti.

Biarritz’de düzenlenen G7 Zirvesi protesto eylemlerine sahne oluyor. Zirvenin başlaması öncesinde binlerce küreselleşme karşıtı sokağa çıktı. Fransa’nın Hendaye kasabasından İspanya sınırındaki Irun’a düzenlenen protesto yürüyüşüne polisin verdiği bilgilere göre 9 bin kişi katıldı. Organizatörler ise 15 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Cuma akşamı düzenlenen gösterilerde ise olaylar çıktı. Biarritz yakınlardaki Urrugne kasabasında toplanan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Fransız haber ajansı AFP’nin polis yetkililerine dayandırdığı haberde, Cuma akşamı çıkan olaylarda dört polisin hafif yaralandığı, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı belirtildi. Olaylarda göstericiler arasında da yaralananlar olduğu kaydedildi.

G7 Zirvesi protestolara da sahne oldu

Fransa'da hükümet politikalarına karşı geniş katılımlı eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler de çok sayıda noktada gösteri düzenleyeceğini duyurmuştu. Macron hükümetinin karşı karşıya kaldığı en ciddi siyasi sınav olan Sarı Yeleklilerin eylemleri Kasım ayındaki akaryakıt zammının ardından başlamıştı.

AFP,rtr/ÖA,HS, JD

© Deutsche Welle Türkçe