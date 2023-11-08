G7: Gazze'de insani araları destekliyoruz

Japonya'da bir araya gelen G7 ülkeleri dışişleri bakanları, "Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması için araları ve insani koridorları destekliyoruz" açıklaması yaptı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Japonya'nın başkenti Tokyo'daki zirvesi sona erdi. Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı zirvenin sonuç bildirisinde "Gazze’de kötüleşen insani krize eğilebilmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyoruz" denildi. Bildiride ayrıca "Acil ihtiyaç duyulan yardımları, sivillerin hareketini ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani araları ve insani koridorları destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bildiride "Tüm taraflar, gıda, su, tıbbi bakım, yakıt, barınak, insani yardım çalışanlarının erişimi dahil olmak üzere sivillere engelsiz insani destek sağlanmasına izin vermelidir" denildi. Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihindeki terör saldırıları ve sürmekte olan füze saldırıları da kınandı. G7 dışişleri bakanları "İsrail’in saldırıların tekrar etmesini önlemek için uluslararası hukuka uyumlu şekilde kendini ve halkını savunma hakkı" olduğunu da ifade etti.

G7 Dışişleri Bakanları Bildirisi’nde Tahran'a da çağrıda bulunuldu. "İran’ı Hamas’a destek sağlamaktan kaçınmaya ve Lübnan Hizbullahı'na … destek vermek dahil olmak üzere Ortadoğu’yu istikrarsızlaştıran başka adımlar atmamaya çağırıyoruz" denildi.

Ukrayna'ya destek açıklaması

Ukrayna’ya da desteklerini bir kez daha ifade eden G7 ülkeleri "Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için verdiği mücadeleyi destekleme konusundaki kararlılığımız asla sarsılmayacaktır" ifadelerini kullandı. Bildiride "Çin’i, Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’yı desteklememeye, Rusya’ya askeri saldırganlığını durdurması için baskı yapmaya ve Ukrayna’daki adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

G7 zirvesine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da videokonferans yoluyla katıldı.

Yayınlanan bildiri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden oluşan G7'nin, 7 Ekim tarihinde Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana yaptığı ikinci açıklama oldu. Maliye bakanları düzeyindeki 12 Ekim tarihli toplantı sonrası yapılan açıklamada konu birkaç kısa cümleyle geçiştirilmişti.

G7 ülkeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan 26 Ekim tarihli karar tasarısının oylaması sırasında da ortak bir tutum sergileyememişti. Fransa tasarının lehinde oy kullanırken, ABD red oyu kullanmış diğer G7 ülkeleri ise çekimser oy vermişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün ABC News televizyon kanalına verdiği mülakatta "Rehineler bırakılmadan Gazze'de ateşkes, genel bir ateşkes olmayacak. Taktik kısa aralar vermeyle ilgili olaraksa, diyelim bir saat orada bir saat burada, bunlar daha önce de oldu. Sanıyorum insani yardımların girişine ya da rehinelerimizin, münferit rehinelerimizin ayrılmasına izin vermek için şartları gözden geçireceğiz" demişti.

Reuters, AFP / EC, BÖ

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