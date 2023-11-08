G7 Gazze bildirisinde "insani ara" çağrısı yapacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Gazze'deki savaşla ilgili ortak bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Bildiride Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için taraflara çatışmalara geçici olarak ara verme çağrısı yapılacağı öğrenildi.

Japonya'dan yapılan açıklamada dışişleri bakanlarının konuyu çalışma yemeğinde gündeme aldıkları belirtildi. Görüşmede çatışmaların sona ermesinden sonra Gazze'de durumun ne olacağı, barış çabalarının nasıl canlandırılacağı da ele alındı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno "Şu anda koordine edildiğini anladığımız G7 Dışişleri Bakanları Bildirisi'nde Ortadoğu'daki durumla ilgili ortak bir tutum sergileneceğini umuyoruz" dedi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamivaka da bakanların "ilgili ülkelere insani aralar verme ve insani erişimi güvence altına alma çağrısı yapmaları gerektiğini" belirtti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diplomatik kaynak da çalışma yemeğinde "Gazze'deki insani acil durum bakımından Filistinli sivil nüfusa insani yardımın acilen genişletilmesi konusunda" bir görüş birliği olduğunu söyledi.

Yayınlanacak bildiri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden oluşan grubun, 7 Ekim tarihinde Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana yapacağı ikinci açıklama olacak. Maliye bakanları düzeyindeki 12 Ekim tarihli toplantı sonrası yapılan açıklamada konu birkaç kısa cümleyle geçiştirilmişti.

G7 ülkeleri,, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan 26 Ekim tarihli karar tasarısının oylaması sırasında da ortak bir tutum sergileyememişti. Fransa tasarının lehinde oy kullanırken, ABD red oyu kullanmış diğer G7 ülkeleri ise çekimser oy vermişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün ABC News televizyon kanalına verdiği mülakatta "Rehineler bırakılmadan Gazze'de ateşkes, genel bir ateşkes olmayacak. Taktik kısa aralar vermeyle ilgili olaraksa, diyelim bir saat orada bir saat burada, bunlar daha önce de oldu. Sanıyorum insani yardımların girişine ya da rehinelerimizin, münferit rehinelerimizin ayrılmasına izin vermek için şartları gözden geçireceğiz" demişti.

G7 Dışişleri Bakanları Bildirisi'nde ayrıca Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya desteğin bir kez daha ifade edilmesi, Çin ile ortak kaygılar üzerinden ilişki kurma gereğininn vurgulanması, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ve Rusya'ya silah sevkiyatlarının kınanması bekleniyor.

Reuters, AFP / EC, BÖ

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