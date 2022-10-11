G7 ülkelerinden Ukrayna'ya destek sözü

Dünyanın en gelişmiş yedi demokratik sanayi ülkesinden oluşan G7 (Yediler Grubu) ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen toprakları üzerinde kontrolü yeniden elde etme hakkına verdikleri desteği yineledi.

G7 ülkelerinin Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından yayınlanan açıklamada, "Uluslararası hukuk ile, özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması ile örtüşen biçimde, Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendini koruma ve uluslararası toplum tarafından tanınan toprakları üzerinde tam kontrolü sağlama meşru hakkına sahiptir" ifadesine yer verildi.

"Putin hesap verecek"

"Ukrayna'ya mâli, insani, askeri, diplomatik ve hukuki destek vermeyi sürdüreceğiz ve sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerine yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın "kışa hazırlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda" da desteğe hazır olunduğu belirtildi.

Öte yandan G7 ülkeleri, Pazartesi günü Ukrayna'nın kentleri ve sivil altyapısını hedef alan Rus füze saldırılarını, Rusya tarafından Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhak edilmesini, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralini işgalini ve Kremlin'in nükleer savaşı gündeme getirmesini kınadı.

Rusya'nın "masum sivillere ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırıların bir savaş suçu" olduğunu söyleyen G7 ülkeleri, "Devlet Başkanı Putin ve sorumlular hesap verecek" açıklamasında bulundu.

Yediler Grubu, ABD, Almanya, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, İtalya ve Kanada'dan oluşuyor. 2014 yılına kadarki adı G8 olan ve Rusya'nın da dahil olduğu Grup, Kırım'ın ilhakının ardından Rusya'yı üyelikten çıkarmıştı.

dpa/BÜ,BÖ