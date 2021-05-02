G7 ülkeleri Çin ile ilişkileri ele aldı

Dünyanın önde gelen yedi büyük ekonomisi olan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren zirve İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Üç günlük zirvenin ikinci gününde gündemde ekonomik ve askeri nüfuzu sürekli artan Çin ile ilişkiler vardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas zirvede insan hakları konularını merkeze alan, ortak bir Çin stratejisi geliştirilmesi gerektiğini savundu. "Her yerde ekonomik çıkarlar var" diyen Maas "Çin söz konusu olduğunda insan hakları ve özgürlük hakları daha fazla yer kazanmalı" diye konuştu.

ABD Çin konusunda Avrupa Birliği'ne nazaran daha sert bir çizgi izliyor. Çin yönetiminin Müslüman Uygur azınlığa yönelik yaklaşımı Washington'dan daha büyük bir tepki görüyor. Beyaz Saray Avrupa Birliği ile Çin arasında bu yıl varılan yatırım anlaşmasına da eleştirel yaklaşıyor. Ayrıca Çin telekomünikasyon devi Huawei'nin 5G mobil ağının kurulumunda daha fazla rol alması konusunda da Atlantik'in iki yakası arasında anlaşmazlık bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken: Yasalara dayalı uluslararası düzeni savunuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Londra'ya varması sonrasında yaptığı açıklamada "Amacımız Çin'i sınırlandırmak ya da baskılamak değil" dedi. Blinken "Yapmaya çalıştığımız ülkelerimizin on yıllardır yatırım yaptığı, yasalara dayalı uluslararası düzeni ayakta tutmak, ki bu sadece kendi vatandaşlarımızın değil Çin dahil olmak üzere tüm dünyadaki insanların çıkarınadır" diye konuştu. Blinken Çin ya da bir başka ülkenin bu düzeni sorgulamaya başlaması halinde "ayağa kalkacaklarını ve düzeni savunacaklarını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Dominic Raab da Pekin'e uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalma ve Çin'in özel idari bölgesi olan Hong Kong'un özerklik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Raab iklim değişikliğiyle mücadelede Çin ile işbirliği yapmak için "yapıcı yollar" aramak gerektiğini söyledi.

ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya dışişleri bakanlarını buluşturan zirve yaklaşık iki yıl sonra ilk yüz yüze buluşma olma özelliğini taşıyor. 2019 yılından bu yana G7 dışişleri ve kalkınma bakanları sanal konferanslarda biraraya geliyor.

Londra'daki zirveye demokrasiler arasında ittifakı güçlendirme hedefiyle Güney Kore, Avustralya, Hindistan ve Güney Afrika da davet edildi.

Zirvenin ilk gününde İran ile nükleer anlaşmazlık ve Kuzey Kore gündeme alındı. Myanmar, Rusya, Suriye, Libya ve korona ile mücadelede aşı dağıtımı gibi konular zirvenin diğer gündem başlıkları arasında.

AFP, dpa / EC, SSB

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