G20'den koronaya karşı güç birliği taahhüdü

Dünyanın en zengin yirmi sanayi ve eşik ülkesinden oluşan Yirmiler Grubu'nun (G20) hafta sonu yapılan zirvesinde koronavirüs pandemisiyle mücadele ve iklim değişikliği sorununda işbirliğinin artırılması kararı çıktı. Koronavirüsün ekonomilere yönelik olumsuz etkilerinin birlikte göğüslenmesi için ortak çalışmanın gereğini vurgulayan liderler, pandemi nedeniyle ekonomileri çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yoksul ülkelere destek taahhüdünde bulundu.

G20 dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Cumartesi ve Pazar günleri sanal ortamda gerçekleştirilen zirveye koronavirüsle mücadele damgasını vurdu. Zirve sonuç bildirisinde koronavirüs pandemisi ile virüsün ölüm rakamları, günlük yaşam ve ekonomiye yansımaları, "bu çapta bir krize karşı dünyanın kırılganlığını gösteren ve ortak bir yanıt gerektiren eşi görülmemiş bir şok" olarak nitelendirildi.

Bildiride aşı, tedavi ve test imkanlarının tüm insanlığa eşit ve uygun maliyette sunulabilmesi için her tür çabanın gösterileceği taahhüt edilerek Covid-19 tanı, tedavi ve aşısının araştırma- geliştirme, üretim ve adil dağıtımı için acilen gerekli mali kaynakların sağlanması çağrısı yapıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel'den "acele edilmeli" uyarısı

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve sonrası yaptığı açıklamada, yoksul ülkelere aşı sağlanması için daha müzakerelere bile başlanmadığı uyarısında bulundu. Merkel, yoksul ülkelere aşı sağlanması için oluşturulan uluslararası aşı ittifakı Covax'ın daha fazla mali kaynağa ihtiyacı olduğunu ve aşı temini konusunda acilen müzakerelere başlanması gerektiğini vurguladı.

Henüz müzakerelere başlanmamış olmasının kendisini huzursuz ettiğini belirten Merkel, AB ve ABD'nin kendi nüfusları için aşı temininde önemli ilerlemeler kaydettiğini ancak Covax girişiminin henüz bu noktada olmadığını söyledi. Merkel, "Şu an her şeyden önemlisi, Covax'ın elindeki mevcut parayla potansiyel aşı üreticileriyle müzakereler yürütmesi" diye konuştu.

Yoksul ülkelerin borçları

G20 zirvesinde, yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi konusu da gündemdeydi. G20 maliye bakanları, borç moratoryumu ile ilgili nisan ayında varılan ve ekim ayına kadar geçerli olan anlaşmayı geçen hafta yaptıkları toplantıda 2021 Haziran ayına kadar uzatmışlardı. BM Genel Sekreteri, yardım kuruluşları ve aktivistler ise yoksul ülkelerin borçlarının 2021 sonuna kadar ertelenmesini talep ediyor. Zirve sonuç bildirisinde tarihle ilgili net bir bilgi yer almazken G20 maliye bakanlarının konuyu önümüzdeki yılın başında ele alacakları belirtildi.

Ancak borç ödemelerinin ertelenmesinin yoksul ülkeler üzerindeki yükün hafifletilmesine yetmeyeceği eleştirileri de gündemde. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, zirve sonrasında yaptığı açıklamada yoksul ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması konusunun da görüşülmesi gerektiğini söyledi.

rtr,AFP / BK, EC

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