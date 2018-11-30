 G20 zirvesine ticaret savaşları gölgesi | EKONOMİ | DW | 30.11.2018

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EKONOMİ

G20 zirvesine ticaret savaşları gölgesi

Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesine ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" politikasının yarattığı küresel huzursuzluk damgasını vuracak.

Symbolbild Handelskrieg USA und EU (Imago/Ralph Peters)

Latin Amerika'da ilk kez yapılacak olan G20 zirvesi Cuma günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başlıyor. Ekonomik krizle mücadele eden Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin dünyanın en büyük ekonomilerinin dikkatini Latin Amerika kıtasındaki sorunlara çekmesi bekleniyor.

Macri, "Adalet açığının dünyanın her yerinde azalmaktan çok arttığı bir dünya ile uğraştığımızı her zaman hatırlamalıyız" dedi. Macri'nin G20'nin aylardır hazırlıklarını yapan ekibinden Pedro Villagra Delgado, Macri'nin Arjantin'in hedeflerini anlatan ve "herkes için birşeyler getiren bir G20" sloganıyla yola çıktığını söylüyor.

G20 bu kez dijital dünyanın geleceğini, eğitimi, sürdürülebilir kalkınmayı ve gıda güvenliğini konuşmak için toplanıyor.

Deneyimli bir diplomat olan Pedro Villagra Delgado'nun zirve ile ilgili emin olduğu bir diğer konu ise Buenos Aires'teki zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın damgasını vuracağı. Trump, "Önce Amerika" ticaret politikasıyla Avrupa, Kanada gibi müttefiklerini de Çin gibi rakiplerini de oldukça gücendirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde zirve öncesinde yaptığı bir açıklamada gümrük vergilerinde artışlar ve ticari sorunlar nedeniyle dünya ticaretinde daralma yaşandığına dikkat çekti. Lagarde, "bu tür önlemlerin ekonomik performans üzerinde etkisi olacağını" belirterek "En kötü senaryoda küresel ekonomik üretim yüzde 0,5 azalır. Bu bizim ticaretle ilgilenen herkesle paylaştığımız değerlendirmemiz" dedi. 

Herkes Trump'a karşı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer pek çok liderin Buenos Aires'te adil ve serbest ticaret konusunda ısrarcı olması bekleniyor. Zirveye "Herkes bir kişiye karşı, herkes Trump'a karşı" anlayışının damgasını vuracağı görülüyor.

Arjantin'de bir gün geçirmesi öngörülen Trump için yegane konu "Önce Amerika." Dünya Ticaret Örgütü ve G20 gibi uluslararası kuruluşlar onun için oldukça sinir bozucu. Trump Arjantin'deki zirveyi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme fırsatı olarak değerlendiriyor. Trump ikili bir ticaret anlaşması istiyor ama aynı zamanda tehdit de ediyor.

Washington'da bir açıklama yapan Trump "Çin ile işler iyi gidiyor. Çin ne olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor.Bunu size söylemeyebilirler ama çok istiyorlar. Eğer anlaşma olmazsa 250 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulayabilirim. Bana inanın, gerçekten de uygularım çünkü Çin ülkemizi yıllardır soydu. Bunu bana yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Zirve içinde zirve  

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Trump ile çelik ve otomotivdeki cezalandırıcı gümrük vergilerini konuşma şansı olup olmayacağı belli değil. Atlantik ötesi ortakların arasındaki görüşmeler yazdan bu yana beklemede.

Juncker Eylül ayında yaptığı bir konuşmada "Diğerlerinin ihtiyaçlarını gözardı eden tek taraflılıktan hoşlanmıyorum" diyerek Trump'ın politikalarını eleştirmiş, "her zaman çok taraflılığa inanmış biri olduğunu" vurgulamıştı.

Zirvede Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında da bir görüşme yapılması öngörülüyor. İlk önce yapılıp yapılmayacağı net değildi. İki taraf da ticaretle ilgili bir tartışmanın içinde bulunmuyor. Ancak iki ülke Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda anlaşmazlık yaşıyor. ABD Rusya'yı anlaşmaya uymamakla eleştiriyor, Kremlin ise bunu reddediyor.

Trump dışı gündem

"Trump Şov" dışında zirvede gençlerin eğitimi ve istihdamı ile ilgili de birçok görüşme olması öngörülüyor. Geçen yıl Almanya'nın G20 başkanlığı sırasında Afrika'ya özel bir önem atfedilmişti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Hamburg'da kabul edilen "Afrika Paktı"nın oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Almanya'ya G20 hazırlık konferansı için yaptığı ziyarette Ramaphosa, Almanya'da çalışanlar, işverenler ve devletin işbirliği üzerine kurulu sistemden öğrenecek çok şey olduğunu söylemiş, ülkesindeki nitelikli eleman sıkıntısına atıfta bulunmuştu.

Pedro Villagra Delgado da nitelikli eleman yetiştirmenin sadece Afrika için değil dünyanın başka ülkeleri için de bir model olabileceğini söylüyor. Delgado "G20'ye güneyin bakış açısını, gelişmekte olan bir ülkenin bakış açısını sunacağız. Çünkü halen gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bunun yansıması önceliklerimizde net bir şekilde görülüyor" diyor.

Zirvenin ev sahibi Arjantin, Trump'a rağmen zirvede liderler arasında bir yakınlaşma olmasını umuyor. 

Bernd Riegert

© Deutsche Welle Türkçe

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