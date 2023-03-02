G20 toplantısında ortak sonuç bildirgesi çıkmadı

Dünya genelinde ekonomik güç sıralamasında ilk 20'ye girdikleri için G20 grubu olarak anılan ülkelerin dışişleri bakanlarının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki toplantısından ortak bir sonuç bildirgesi çıkmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantının en önemli gündem maddesini birinci yılını dolduran Ukrayna Savaşı oluşturdu.

Bu yıl G20 başkanlığı yapan Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Ukrayna konusundaki fikir ayrılıklarının aşılamadığını, ancak Hindistan’ın konferansa dair bir sonuç metni kaleme alacağını söyledi. Rusya ve Çin'in ortak sonuç bildirgesini reddettiği aktarıldı.

Lavrov Batıyı suçladı

Konferansa katılan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Batıyı suçladı. Basına bir açıklama yapan Lavrov "Açıklama engellendi. Hindistan başkanlığının belirttiği üzere tartışmanın sonucu toplantı özetinde yer alacak" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Batıyı suçladı Fotoğraf: Olivier Douliery/REUTERS

Lavrov'a göre ortak bir sonuç bildirgesi, diğer konular haricinde Rusya'nın Kuzey Akım Boru Hattına kimin sabotaj düzenlediğine dair soruşturma yapılmasında ısrar etmesi nedeniyle başarısız oldu. Lavrov Batılı ülkeleri "şantaj ve tehditle" çalışmakla suçladı.

Her iki G20 üyesi Rusya ve Çin, bildirgede "Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz çekilmesi" pasajının yer almasına karşı çıktı.

Hindistan bu yıl G20 başkanlığı sırasında yoksulluğun azaltılması, iklim finansmanı gibi konulara odaklanmayı hedefliyordu. Ancak Ukrayna savaşı gündeme hakim oldu.

Gecen hafta da G20 maliye bakanları Hindistan'da bir araya gelmiş, ancak Ukrayna ile ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle o toplantıda da ortak bir sonuç bildirgesi konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

AFP / SSB, TY