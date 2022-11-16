G20 Sonuç Bildirgesi'nde Rusya'ya Ukrayna tepkisi

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen ve iki gün süren G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç bildirgesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına "şiddetle" karşı çıkıldığı belirtildi. Bildirgede ayrıca Rusya'nın koşulsuz şekilde Ukrayna'dan çekilmesi talep edildi.

Bildirgede "Üyelerin çoğu Ukrayna'daki savaşı kınadı" denilmesi, metinde dile getirilmek istenen bazı ifadelere G20 üyelerinden Rusya'nın karşı çıktığı izlenimini veriyor.

Geçen Mart ayında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki benzer bir kararda çekimser kalan Çin ve Hindistan'ın G20 bildirgesindeki tutumu henüz bilinmiyor.

Bildirge, "duruma ve yaptırımlara ilişkin başka görüş ve farklı değerlendirmelerin de bulunduğunu" ifade etti.

Nükleer tehdide tepki

Nükleer silah tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu belirten sonuç bildirgesinde, uluslararası hukuka uyulması için çağrıda bulunuldu.

Reuters'a bilgi veren üç ayrı diplomatik kaynak, bildirgenin tüm G20 üyeleri tarafından onaylandığını ifade etti. Ajansa konuşan bir Alman delege, Salı günü yayımlanan taslak metnin hiçbir değişiklik olmadan kabul edildiğini belirtti.

G20 Sonuç Bildirgesi'nde Rusya ve Türkiye arasında, Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan ve uzatılması için görüşmeler sürdürülen tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Ekonomik boyut

Bidirgede ayrıca, G20 ülkelerinin merkez bankalarının, başka ülkelere etkilerini sınırlama gerekliliğini de dikkate alarak para politikalarını sıkılaştırma hızını ayarlamaya devam edecekleri açıklandı.

Bu yıl içinde "birçok para biriminde ciddi hareketler yaşandığını" kabul eden G20 ülkeleri, aşırı döviz kuru oynaklığından kaçınma konusundaki taahhütlerini yineledi.

DW,rtr / CÖ,ET