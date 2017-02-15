G20 liderleri Roma'da

Dünyanın ekonomisi gelişmiş 19 ülkesi ile Avrupa Birliği'nin yer aldığı G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları iki günlük zirve için Roma'da. Liderler pandeminin başlamasından bu yana ilk kez bir araya geliyor. Zirveye sadece korona salgını nedeniyle Çin ve Rusya'nın devlet başkanları video konferansla katılacak.

Hangi konular ele alınacak?

Zirvenin ilk gününde koronavirüs pandemisi ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum ele alınacak. G20 ülkeleri gelecek yıl Eylül ayına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor. Sağlık ve Maliye bakanları Roma'da yaptıkları toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği bu hedefin arkasında olduklarını duyurmuşlardı. Ancak G20 ülkelerinin bu hedefe ulaşmak için ne yapacakları konusu belirsiz.

İkinci günde ise iklimin korunması ve kalkınma politikaları mayasa yatırılacak. Zira Glasgow'da BM İklim Değişikliği Zirvesi Pazar günü başlıyor. Zirvede küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için atılacak adımlar masaya yatırılacak. G20 ülkeleri bu hedefte büyük rol oynuyor. Çünkü karbon emisyonların dörtte üçünden bu ülkeler sorumlu.

Merkel-Scholz birlikte katılıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveye 26 Eylül'deki genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı, Maliye Bakanı Olaf Scholz'le katılıyor. Merkel‘in Scholz'u muhtemel halefi olarak liderlere tanıtması bekleniyor. Scholz zirveye Merkel ile birlikte katılmalarını, uluslararası alandaki partnerlere "süreklilik sinyalinin" verilmesi değerlendirdi. Merkel ve Scholz zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe gününden beri Roma'da. Papa Françesko ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Biden'ın takviminde Cumartesi günü ise Merkel-Scholz, Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşmeleri var. Bu görüşmelerde İran'ın nükleer faaliyeyetlerinin engellenmesi ve nükleer anlaşma ele alınacak.

Roma'da protestolar cuma günü başladı

Roma'daki zirvede 8-9 bin polis güvenliği sağlamak için görev yapıyor. Bunun yanı sıra 2 bin asker de bakanlık, büyükelçilik gibi önemli binaların güvenliğinden sorumlu olacak.

G20'de 8 binden fazla polis görev yapıyor

Zirve nedeniyle protestolar Cuma günü başladı. Düzenlenen küçük çaplı protesto gösterilerinde aşının adil dağılımı ve İtalya'da okul reformu yapılması gibi talepler dile getirildi. Bugün Komünist Parti Başbakan Mario Draghi'yi protesto edeceğini duyurdu. Yine öğleden sonra aralarında Friday for Future'ın da bulunduğu iklim hareketinden aktivistler G20'yi protesto etmeyi planlıyor. Medyada yer alan haberlere göre bu protestolara 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

dpa, AFP / HT,BÖ

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