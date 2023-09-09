  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
PolitikaTürkiye

G20 Liderler Zirvesi Yeni Delhi'de başladı

9 Eylül 2023

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Zirvesi'nde kapsamlı küresel ekonomik reformları görüşüyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

https://p.dw.com/p/4W8mi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi'nde
G20 Liderler Zirvesi Yeni Delhi'de başladı.Fotoğraf: via REUTERS

Bu yıl 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde başladı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı iki gün sürecek olan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmadı, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden G20 ülkelerinin liderleri, üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Ev sahibi Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, "Afrika Birliği’nin de artık G20 grubunun daimi bir üyesi olacağı" duyurusuyla zirvenin açılışını yaptı. Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakarı Narendra Modi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakarı Narendra Modi Fotoğraf: DHA

Reuters haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesinde Japon Başbakanı Fumio Kishida ile Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma konusunda görüşmeler yaptı. Erdoğan ayrıca zirvede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de bir araya geldi.

G20'nin bir diğer blok üyesi Avrupa Birliği (AB) ise Yeni Delhi'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil ediliyor. İklim değişikliği konusu da zirvenin ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumartesi günü G20 liderlerine küresel karbon fiyatlandırma sistemi oluşturulmasına yönelik öneriye katılma çağrısında bulundu. 

AFP, Reuters / AI, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim? 

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Marokko | Erdbeben in Marrakesch

Fas'ta deprem: En az 820 kişi hayatını kaybetti

Felaket9 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Jina Mahsa Amini'nin fotoğrafını elinde tutan gösterici

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

Politika9 Eylül 2023
Akıllı telefonla oynayan Çinli çocuklar

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Dijital Dünya9 Eylül 2023
CHP bayrağı ve logosu

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Politika9 Eylül 2023
Elinde kendisinin yaptığı korona testini tutan bir kadın

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık8 Eylül 2023
Seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat.

Uranyum içeren mühimmat nedir?

Uranyum içeren mühimmat nedir?

Politika8 Eylül 2023
İstanbul Maltepe'deki miting alanında kalabalık bir kitle ve büyük ebatta bayraklar

CHP'nin 100 yılı ve kimlik arayışı

CHP'nin 100 yılı ve kimlik arayışı

Politika8 Eylül 2023
Ana sayfaya dön