G20 Liderler Zirvesi Yeni Delhi'de başladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Zirvesi'nde kapsamlı küresel ekonomik reformları görüşüyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde başladı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı iki gün sürecek olan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmadı, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden G20 ülkelerinin liderleri, üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Ev sahibi Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, "Afrika Birliği’nin de artık G20 grubunun daimi bir üyesi olacağı" duyurusuyla zirvenin açılışını yaptı. Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakarı Narendra Modi Fotoğraf: DHA

Reuters haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesinde Japon Başbakanı Fumio Kishida ile Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma konusunda görüşmeler yaptı. Erdoğan ayrıca zirvede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de bir araya geldi.

G20'nin bir diğer blok üyesi Avrupa Birliği (AB) ise Yeni Delhi'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil ediliyor. İklim değişikliği konusu da zirvenin ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumartesi günü G20 liderlerine küresel karbon fiyatlandırma sistemi oluşturulmasına yönelik öneriye katılma çağrısında bulundu.

AFP, Reuters / AI, HT

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