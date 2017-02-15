G20 gündemi: Pandemi ve iklimin korunması

Dünyanın ekonomisi gelişmiş 19 ülkesi ile Avrupa Birliği'nin yer aldığı G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları iki günlük zirvede bir araya geldi. İki yıl aradan sonra liderlerin ilk kez buluştuğu zirveye Roma ev sahipliği yapıyor. Zirveye koronavirüs nedeniyle Rusya, Çin ve Japonya'nın liderleri video konferans yoluyla katılıyor.

G20'ye ev sahipliği eden İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, zirvede yaptığı çağrıda, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini istedi. Draghi, "Pandemiyle mücadele, iklimin korunması ya da adil küresel vergi sistemi…Bunların hiçbirine tek başına ulaşılması mümkün değil" dedi. Draghi devlet ve hükümet başkanlarına seslenerek, "Bu grubun kurulmasını sağlayan ruha yeniden dönmek zorundayız" dedi.

Aşı hedefi

Zirvenin ilk gününde pandemi ve pandeminin yol açtığı ekonomik sonuçlar tartışıldı. Mario Draghi yoksul ülkelerdeki insanların aşılanabilmesi için G20 grubunun elinden geleni yapmasını talep etti. Draghi, "Yoksul ülkelerde sadece yüzde 3'lük kesim bir doz aşı olabildi. Dünya küresel aşılanma oranının 2022 ortasına dek yüzde 70 oranına çıkması için her şeyi yapmak zorunda" dedi. Draghi G20 liderleri geleneksel grup fotoğrafı için bir araya geldiğinde jest amacıyla doktor ve sağlık personelini de sahneye davet etti.

Putin'den aşı tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aşı konusunda eleştirel açıklamalar yaptı. Putin G20 içindeki bazı ülkelerin uluslararası aşı kampanyasını engellediğini ileri sürdü. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Batılı ülkelerde tanınmamasına tepki gösterdi ve bu ülkeleri, "himayeci ve uygunsuz rekabetçi düşünceye sahip olmakla" suçladı.

İklimin korunması

Zirvenin sonuç bildirgesi merakla bekleniyor. Özellikle de iklimin korunması hedefine yönelik bölümü. Çünkü G20 Zirvesi'nin ikinci günü olan 31 Ekim'de Glasgow'da BM İklimin Korunması Zirvesi başlıyor. Bu nedenle G20 Zirvesi'nden verilecek mesaj önem taşıyacak.

Reuters haber ajansının gördüğü G20 sonuç bildirgesi taslağına göre liderlerin küresel ısınmanın 1,5 derecede sınırlandırılması hedefine ulaşılması için acil adımlar atılmasını kabul etmeleri bekleniyor. Taslak metinde, "Paris Sözleşmesi'nin küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 dereceyla sınırlama ve mümkünse 1,5 dereceye düşürme yönündeki hedefiyle yükümlüyüz" ifadesine yer verileceği belirtildi. Taslak bildirgede ayrıca devlet ve hükümet başkanlarının "2050 yılına dek dek sıfır sera gazı emisyonuna ulaşılmasının çok büyük önem taşıdığını kabul ettiklerinin de" altının çizileceği kaydedildi.

G20 ülkeleri arasında iklimin korunması en tartışmalı konulardan biri olarak nitelendiriliyor. Zira Suudi Arabistan, Çin ve ABD en fazla karbon emisyonuna sahip ülkeler arasında.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutrres Cuma günü yaptığı açıklamada, G20 ülkelerinden iklim politikası konusunda daha fazla azim göstermelerini istemişti.

Büyük şirketlere vergi

Reuters'in gördüğü G20 sonuç bildirgesi taslağında ayrıca G20 ülkelerinin, küresel çapta faaliyet gösteren büyük şirketlere 2023 yılından itibaren küresel asgari vergi getirilmesine de destek verdiği belirtildi. 136 ülke Google, Amazon, Facebook, Microsoft ve Apple gibi büyük şirketlere bulundukları ülkede 2023 yılından yüzde 15'lik asgari vergi ödemesinde uzlaşma sağlamıştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergiden kaçmasının önlenmesi hedefleniyor.

Pandemiyle mücadele

G20 Sağlık ve Maliye Bakanları Cuma günkü buluşmalarında pandemiyle mücadelenin güçlendirilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı. Dünya Sağık Örgütü'nün (DSÖ) bu yılın sonuna dek dünya nüfusunun yüzde 40'ının, gelecek yıl ortasına kadar ise yüzde 70'inin aşılanması hedefinin arkasında oldunduğu belirtilmişti.

dpa, AFP, rtr / HT,BÖ

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