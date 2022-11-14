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Ukrayna Savaşı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden, Bali'deki G20 zirvesi öncesi bir araya geldi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden, Bali'deki G20 zirvesi öncesi bir araya geldi.Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

G20 öncesi buluşan Biden ve Şi'den iş birliği mesajları

1 saat önce

Endonezya'daki G20 zirvesi öncesinde buluşan ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir yön vermeleri gerektiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping, Endonezya'daki G20 zirvesi öncesinde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü.

Uzun süredir beklenen buluşmada, Biden ve Şi kameraların önünde samimi şekilde tokalaştı. Şi'ye "Sizi görmek harika" diyen Biden, "Bana göre, her iki ülke lideri olarak, Çin ve ABD'nin farklılıklarını yönetebileceğini, rekabetin çatışmaya dönüşmesini engelleyebileceğini ve karşılıklı iş birliğimizi gerektiren acil küresel konularda birlikte çalışmanın yollarını bulabileceğini gösterme sorumluluğunu paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Biden, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularından dünyada ABD ve Çin tarafından ele alınması gerektiği düşünülen sorunlar olarak bahsetti.

Biden'a cevap veren Şi ise iki ülke arasındaki ilişkinin küresel beklentileri karşılamadığını ifade etti. Şi, "Yani Çin-ABD ilişkisinde doğru rotayı çizmemiz lazım. İkili ilişkiyi ileri taşıyacak ve ilişkiyi geliştirecek doğru yönü bulmamız gerekiyor" dedi.

Dünyanın da Çin ve ABD'den bu yönde bir beklentisi olduğunu söyleyen Şi, ikili ilişkileri yeniden yoluna koyabilmek için Biden'la çalışma konusundaki isteğini dile getirdi. Çin lideri, Biden ile "samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunmaya" hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Biden ve Şi'nin başkanlık ettiği ABD ve Çin heyetleri
Biden ve Şi'nin başkanlık ettiği ABD ve Çin heyetleriFotoğraf: Saul Loeb/AFP/Getty Images

İki liderin, Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme, Washington-Pekin ilişkilerinde en kötü dönemlerden birinin yaşandığı bir süreçte yapıldı.

Biden-Şi görüşmesinin gündem maddeleri arasında Tayvan, Ukrayna ve Kuzey Kore bulunuyordu. Bu konular, yarın başlayacak G20 zirvesinin de odağında olacak.

 

DW,rtr,AP/CÖ,BK

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