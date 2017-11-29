Gıda zehirlenmelerine yabancı ot açıklaması

İstanbul'da ıspanaktan kaynaklandığından şüphelenilen zehirlenme vakalarıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, satış noktalarından alınan taze ıspanak ve evlerden alınan pişmiş ıspanak yemeğinden alınan numunelerde yapılan analizler sonucunda ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğunu açıkladı. Açıklamada İl Müdürlüğüne ulaşan tüm ihbarların değerlendirildiği, değişik ilçelerden başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmelerin resmi kontrole tabi tutulduğu, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderildiği kaydedildi.

Müdürlük, vatandaşların tüm gıdaları olduğu gibi yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek yabancı otları ayırt etmeleri ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerektiğini bildirdi.

Önceki gün İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul genelinde sağlık tesislerine ıspanak ve ıspanağa benzer bitkilerden gıda zehirlenmesi sebebiyle 44 kişinin başvurduğu, 25 tanesinin taburcu edildiği açıklanmıştı.

Video izle 05:37 Paylaş Organik tarım: Bir organik elma beş elmaya bedel E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3PXFO Organik tarım: Bir organik elma beş elmaya bedel

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe