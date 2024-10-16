Güvenpark saldırısı: Bombaları getirene 5 bin 172 yıl hapis

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeniden görülen davada bombaları olay yerine getiren tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin altı sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından Güvenpark saldırısı davası, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görüldü. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, duruşma sonunda kararını açıkladı. Buna göre Yargıtay kararı doğrultusunda tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 32 kişiyi "bombalayarak öldürmeye yardım" suçundan 960 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dolaşan'a, olayda hayatını kaybeden dört çocuğu "öldürmeye yardım" suçundan 120 yıl hapis cezası verildi. 32 çocuğu "öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan ise 384 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan, 309 kişiyi "öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan da 3 bin 708 yıl hapis cezası aldı.

Böylece tutukluluk halinin devamına karar verilen Dolaşan, toplamda 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Mahkeme iki sanığın dosyasını ayırırken, bir sanık beraat etti. Mahkeme, bir sanığı örgüt propagandası suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına, Velat Çin'i silahlı terör örgütüne üye olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Güvenpark'ın yanındaki otobüs duruklarında bekleyen sivillere yönelik 13 Mart 2016 tarihinde saat 18.45'te PKK tarafından bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmişti. PKK üyesi Seher Çağla Demir'in kullandığı araçla gerçekleştirilen saldırıda, dördü çocuk olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk olmak üzere 341 kişi yaralanmıştı.

Yargılama sonucunda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Veysi Dolaşan'ı asli fail olarak cezalandırmıştı. Mahkeme, Mehmet Veysi Dolaşan'a 36 kişiyi "öldürme" suçundan 36 kez, "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından da bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Dolaşan, aralarında çocukların da olduğu 341 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 14 Şubat 2024'te Dolaşan'ın arasında bulunduğu altı sanığın cezasını bozmuştu. Kararda, Dolaşan'ın Seher Çağla Demir'in eylemi gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitmesi için gerekli koşulların sağlanmasında, bomba yapımında kullanılacak malzemelerin Ankara'ya naklinde görev aldığı ancak bombaları teslim ettikten sonra Vahit Ayçil'in emri ile Şanlıurfa'ya döndüğü ve patlamanın gerçekleştirildiği saatte olay mahalinde olmadığı belirtilmişti. Dolaşan'ın ayrıca bombacı Seher Çağla Demirel'i Şanlıurfa'daki babasının evinde sakladığı belirtilen kararda, bu nedenlerle Dolaşan'ın 36 kez "nitelikli kasten öldürmeye yardım etme," 341 kez "nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?