 Gürcistan′da parlamento önünde çatışma | DÜNYA | DW | 21.06.2019

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DÜNYA

Gürcistan'da parlamento önünde çatışma

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir Rus milletvekilinin parlamentoda oturum yönetmesi protestolara yol açtı. Çıkan olaylarda 240 kişi yaralandı.

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Gürcistan'da, Rus parlamenter heyetinin başkent Tiflis'teki parlamentoda temaslarda bulunmasına tepki gösteren Rusya karşıtı Gürcüler ile polis arasında çatışma çıktı. Polis, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışan muhaliflere ve göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 240 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaralananlardan 80'inin polis olduğu belirtildi.

Gece geç vakitlere kadar süren gösterilerde Rusya aleyhine sloganlar atan göstericiler, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze'nin istifasını istedi.

Georgien nach Parlamentssitzung | Protest & Ausschreitungen in Tbilisi

Gürcistan basını olayların 26'ıncı Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Duma milletvekili Sergey Gavrilov'un başkanlık etmesi nedeniyle çıktığını yazdı. Haberlerde, Gavrilov'un meclisteki oturumu yönetmesi üzerine muhalefetin halkı protesto için parlamentoya çağırdığı belirtiliyor. Gürcistan muhalefeti Rusya'nın yeniden Gürcistan üzerinde hakimiyet kurmasından endişe ediyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Rus heyetinin parlamentoda oturum yönetmesini eleştirerek, bunun Rusya'nın Gürcistan üzerinde siyasi nüfuz kurma çabası olduğunu ileri sürdü. Başbakan Mamuka Bakhtadze ise muhalefete tepki göstererek, ülkedeki istikrarı bozmaya çalışmakla suçladı.

Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) bir parçası olan Gürcistan, bağımsızlığını elde ettikten sonra Rusya ile ilişkileri gerildi. 2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşından sonra Gürcistan Güney Osetya ve Abhazya'nın kontrolünü kaybetti. 

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dpa,AFP / TY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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Gürcistan’da Rusya’yı kızdıran tatbikat  

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