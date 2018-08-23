Gürcistan'da ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Cumhurbaşkanı'nın son kez halk tarafından seçildiği Gürcistan'daki seçimlerin galibi eski Dışişleri Bakanı Salome Zurabişvili oldu. İkinci turda oyların yüzde 59,6'sını alan Zurabişvili ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Seçimin ikinci turuna Salome Zurabişvili ile Grigol Vaşadze katıldı. Vaşadze ise oyların yüzde 40,4'ünü aldı. Zurabişvili resmi sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada "Gürcistan halkının önemli bir prensip kararı aldığını" ve "geçmişi nihai olarak ve kararlı bir şekilde geride bıraktığını" söyledi.

Rakibine oy verenlerle diyalog kurmaya çalışacağını belirten eski diplomat Zurabişvili ilk turda da en fazla oyu toplamış ancak son zamanlarda seçmenden aldığı destek azalmıştı.

Seçime bağımsız aday olarak katılan Zurabişvili, Gürcü Rüyası Partisi tarafından desteklenmekteydi. Vaşadze iktidardaki Birleşik Ulusal Hareket Partisi tarafından aday gösterilmişti. Görevdeki Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

66 yaşındaki Zurabişvili, Gürcistan'ın Fransa Büyükelçisi olarak da görev yaptı.

Grigol Vaşadze oyların 40,4'ünü aldı

Cumhurbaşkanı son kez halk tarafından seçildi

3,5 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 56'sının oy kullandığı Gürcistan'daki ikinci turda oy verme işlemini izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri oylamada usulsüzlük yapılmadığını ve "Gürcistan'ın demokrasi olgunluğunu kanıtladığını” belirttiler.

Hararetli geçen seçim kampanyası sırasında Zurabişvili kendisinin ve çocuklarının ölümle tehdit edildiğini söylemişti. İçişleri Bakanlığı ihbarın değerlendirileceğini açıkladı. Oylamadan kısa süre önce eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisinin yeniden iktidara dönmesinin önlenmesinin talep edildiği gösteriler düzenlenmişti. Büyük gösteriye yaklaşık 90 bin kişinin katıldığı bildirilmişti.

Başkent Tiflis'teki gösterilerde protesto edilen Vaşadze seçildiği takdirde, görevi kötüye kullanmaktan 6 yıla mahkum edilen ve Hollanda'da yaşamakta olan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi af edeceğini duyurmuştu. Saakaşvili şiddet ortamında yapıldığı iddiasıyla seçimi tanımayacaklarını söyledi ve halkı direnmeye çağırdı. Saakaşvili polis ve orduya "halkın yanında yer alma" çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aralık ayı ortasında göreve başlayacak. Gürcistan'da cumhurbaşkanı son kez halk tarafından doğrudan seçildi. Referandumda onaylanan Anayasa reformuna göre cumhurbaşkanı oylaması bundan böyle seçiciler meclisinde yapılacak .Görev süresi altıdan beş yıla indirilen cumhurbaşkanının yetkileri temsil düzeyine indirilecek.

DW, dpa/AG, GA

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